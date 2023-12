Poważna zmiana w "Gazecie Wyborczej". Chodzi o Jarosława Kurskiego

- Postanowiłem, że 31 grudnia 2023 r. przekażę funkcję pierwszego zastępcy redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" jednemu z moich zastępców. Nadchodzi czas dla rozumiejących nowe wyzwania i świetnie przygotowanych do pełnienia swoich zadań młodszych zastępców: Aleksandry Sobczak, Mikołaja Chrzana, Romana Imielskiego i Bartosza Wielińskiego - napisał Jarosław Kurski.

- Czwórka tych znakomitych redaktorów, dziennikarzy i menedżerów redakcji pracuje razem od ponad czterech lat, stanowiąc zgrany, zmotywowany i lojalny wobec siebie zespół, przygotowany na czekające ich trudne zadania. To dobra chwila, by całej czwórce i każdemu z osobna wyrazić wdzięczność za pełną oddania pracę. Wierzę, że przeprowadzą "Wyborczą" przez kolejne rafy i wyznaczą nowy kurs - dodał.

Jarosław Kurski. Kim jest?

Jarosław Kurski to polski dziennikarz i publicysta. Od października 1989 do lipca 1990 zajmował stanowisko rzecznika prasowego Lecha Wałęsy. W 1992 dołączył do zespołu redakcyjnego "Gazety Wyborczej". Został publicystą działu opinii i wydania weekendowego. W styczniu 2007 objął stanowisko zastępcy redaktora naczelnego[5], a w czerwcu tego samego roku powołano go na pierwszego zastępcę.

Prywatnie jest bratem Jacka Kurskiego.