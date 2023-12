Poseł Sebastian Łukasiewicz zamieścił w sieci filmik z wejścia do TVP nowego przewodniczącego rady nadzorczej spółki Piotra Zemły. Na nagraniu widać wnętrza TVP. Uwagę internautów szczególnie przykuł jeden szczegół. "'Ale że prezes TVP powiesi sobie na ścianie zdjęcie Kaczyńskiego, tego to nawet Ucho Prezesa nie przewidziało. No faktycznie 'wolne media'" - skomentowała na portalu X dziennikarka Hanna Lis.

Screen /Twitter Hanna Lis