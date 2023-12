Zobacz wideo

Joanna Dunikowska-Paź - to jej twarz zobaczyli w sobotę o 19.30 widzowie, którzy oglądali nowe "Wiadomości" TVP. Program, po przejęciu władzy nad telewizją publiczną przez nowy rząd, wydawany jest w zupełnie nowej odsłonie graficznej, z nowymi dziennikarzami i pod nową nazwą "19.30".

Kim jest Joanna Dunikowska-Paź?

Joanna Dunikowska-Paź to doświadczona dziennikarka telewizyjna. Karierę zaczynała w programie TVN24 "Czarno na białym".

Joanna Dunikowska-Paź była już w przeszłości przez kilka lat związana z TVP. Była reporterką TVP Info oraz w programie Tomasza Sekielskiego "Po prostu".

Joanna Dunikowska-Paź współpracowała już też z Markiem Czyżem. Przez cztery lata pracowała bowiem w telewizji Nowa TV w redakcji programu informacyjnego "24 godziny". Po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim Dunikowska-Paź wróciła do telewizji jako gospodyni "Expressu" w TTV (prowadziła go do 2020 r.) Następnie dołączyła do redakcji TVN24 i prowadzących "Wstajesz i wiesz".

19.30. Kto prowadzi?

W zespole prowadzących "19.30" jest też Marek Czyż, który poprowadził pierwsze dwa wydania nowego serwisu informacyjnego. Wśród reporterów są już m.in. Marcin Antosiewicz, Mateusz Lachowski, Witold Tabaka, Sandra Meunier, Milena Borowska, czy Dorota Bawołek (korespondentka z Brukseli).