Piotr Jedliński, współzałożyciel Radia Nowy Świat, nie żyje. "Byłeś iskrą zapalną"

"Dotarła do nas właśnie bardzo smutna informacja. Nie żyje Piotr Jedliński, jeden ze współzałożycieli Radia Nowy Świat" - przekazano we wpisie. "Byłeś iskrą zapalną, dzięki której jesteśmy teraz tu, gdzie jesteśmy. Bez Ciebie nie byłoby tego radia" - poinformował zespół Radia Nowy Świat w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych po śmierci Piotra Jedlińskiego.

"Piotrze, bardzo Ci dziękujemy za Twój wkład oraz energię i siłę, którą nam dałeś. Byłeś iskrą zapalną, dzięki której jesteśmy teraz tu, gdzie jesteśmy. Bez Ciebie nie byłoby tego radia. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy najgłębszego współczucia" - poinformowano.

Piotr Jedliński urodził się w 1964 r. Był pierwszym prezesem Radia Nowy Świat, które uruchomiono w połowie 2020 r. Stację tworzyli głównie byli dziennikarze radiowej Trójki. Według portalu "Wirtualne Media" z zajmowanego stanowiska zrezygnował w sierpniu 2020 r. w wyniku konfliktu z "czołowymi menedżerami" rozgłośni. Swój pakiet udziałów w spółce sprzedał. Zmarł 28 grudnia w wieku 59 lat.

