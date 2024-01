Zmarł Arkadiusz Malinowski, były gitarzysta Czerwonych Gitar. "Żegnamy Cię z głębokim żalem"

Zobacz wideo Kto będzie nowym liderem PiS? Odpowiada Jacek Żakowski

"Tuż po naszym noworocznym koncercie dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Były muzyk zespołu Czerwone Gitary – Arek Malinowski nie żyje. Miał 48 lat" – napisano na profilu zespołu na portalu Facebook.

"Wirtuoz gry na gitarze basowej, wokalista, kompozytor. Zawsze pogodny, zawsze uśmiechnięty, zawsze koleżeński. Grał w Czerwonych Gitarach od 1999 do 2003 r. Jedna z jego piosenek została nagrana przez zespół na CD 'Czerwone Gitary O.K.'. Arku – żegnamy Cię z głębokim żalem" – napisali koledzy z zespołu w mediach społecznościowych.

