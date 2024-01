Sejm wybrał go na nowego prezesa UODO. Kim jest Mirosław Wróblewski?

Zobacz wideo

W głosowaniu Wróblewskiego poparło 240 posłów, Groszkowskiego - 169. Decyzję Sejmu musi jeszcze zatwierdzić Senat.

Mirosław Wróblewski jest dyrektorem Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Ukończył studia prawnicze oraz politologiczne (specjalizacja - stosunki międzynarodowe). Jest autorem blisko 50 artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego oraz ochrony praw człowieka. W ostatnich latach przygotowywał lub współpracował w przygotowaniu stanowisk Rzecznika Praw Obywatelskich i reprezentował RPO w postępowaniach sądowych oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wróblewski był członkiem zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (EU Fundamental Rights Agency) w latach 2012-2017.

Czym zajmuje się Prezes UODO

Prezes UODO jest centralnym organem administracji publicznej do spraw ochrony danych osobowych w Polsce. Zgodnie z ustawą jest powoływany na 4-letnią kadencję przez Sejm za zgodą Senatu. W kwietniu 2019 r. na Prezesa UODO Sejm powołał, a Senat zaakceptował Jana Nowaka. Jego kadencja upłynęła w maju 2023 r. Od tego czasu parlament nie zajął się wyborem jego następcy, w związku z czym Nowak nadal pełni funkcję Prezesa UODO.

Urząd Ochrony Danych Osobowych monitoruje przetwarzanie danych osobowych na terytorium Polski. Prezes Urzędu ma uprawnienia do występowania z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie lub zmianę aktów prawnych w sprawach, dotyczących ochrony danych osobowych. Może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub innego przewidzianego prawem postępowania przeciwko osobom, które dopuściły się naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych.

Prezes UODO prowadzi postępowania w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych i może nakładać na podmioty zobowiązane do przestrzegania RODO kar pieniężnych.