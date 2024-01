32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co, gdzie, kiedy?

Zobacz wideo

Ponad 67 mln złotych - tyle do tej pory znalazło się na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak na tę godzinę, to rekordowy wynik.

Kwota zebrana podczas 32. edycji zbiórki zostanie przeznaczona na sprzęt do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych.

32. finał WOŚP upłynie pod hasłem "Tu wszystko gra OK". W zbiórkę w tym roku włączyło się aż 1 685 sztabów wolontariuszy (o 32 więcej niż przed rokiem), a w internecie odbywa się kilkaset aukcji. W całym kraju odbywają się będą koncerty, biegi i festyny.

Niedzielny finałowy koncert odbywa się w Warszawie - po raz pierwszy w historii w na błoniach PGE Narodowego. O godzinie 11:40 spod stadionu wystartowali uczestnicy 18. Biegu "Policz się z cukrzycą", a o godz. 20, także na błoniach stadionu, będzie można obserwować widowisko świetlno-muzyczne "Światełko do Nieba". Przez całą niedzielę po ulicach miasta jeżdżą zabytkowe autobusy i tramwaje.

W dniu finału w stolicy można też zwiedzić Pałac Kultury i Nauki oraz zabytkową stację filtrów Lindleya. Tramwaje Warszawskie proponują m.in. zwiedzanie zajezdni i przejazd tramwajem-kabrioletem, Metro Warszawskie szuka osób, które chcą się wcielić w rolę maszynisty metra, a Szybka Kolej Miejska zaprasza na zwiedzanie bocznicy SKM Warszawa i przejazd pociągiem obok maszynisty.

WOŚP gra w Krakowie, Lublinie, Łodzi i Trójmieście

Na krakowskim rynku odbywa się kwesta z udziałem Anny Dymnej i wolontariuszy fundacji "Mimo wszystko". W południe z bulwaru Kurlandzkiego wyruszył organizowany przez Hufiec ZHP Kraków Podgórze "Bieg Wielkich Serc". Przez całą niedzielę w Krakowie odbywają się koncerty, pokazy filmowe i zabawy dla dzieci.

Podczas niedzielnego finału na ulicach Lublina kwestuje około 600 wolontariuszy. Wśród aukcji wystawionych przez lubelskie sztaby jest m.in. kolacja z trenerem Motoru Lublin Goncalo Feio, pojedynek na torze kartingowym z żużlowcem Dominikiem Kuberą, zwiedzanie Sejmu lub MEN z posłanką Joanną Muchą, lekcja golfa z Marcinem Wójcikiem z kabaretu Ani Mru-Mru i spotkanie z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim.

W Łodzi jednym z głównych punktów programu tegorocznego finału WOŚP jest wielka szarża, czyli parada na ul. Piotrkowskiej kilkudziesięciu jeźdźców, powozów i zaprzęgów konnych. Szereg atrakcji zaplanowano w dniu finału w łódzkiej Manufakturze. To m.in. fotobudka, animacje pod okiem Łódzkich Skrzatów i Mandorii, pokazy tancerzy Egurrola Dance Studio czy spotkanie z kierowcą rajdowym Krzysztofem Hołowczycem.

W Gdańsku sztab główny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest zorganizowany w Europejskim Centrum Solidarności, natomiast miasteczko WOŚP jest zlokalizowane przy ul. Elektryków. Na scenie w klubie B90 wystąpią Natalia Przybysz, De Mono, Majestic i wokalista Seeme, a także twórcy internetowi: "Szumi" i "Glencu".

W Gdyni działa kilka sztabów. Największy to sztab Gdynia dla Orkiestry, który ma swoją siedzibę w budynku Ymki przy ul. Żeromskiego 26. Z kolei Sopocki sztab WOŚP mieści się w Młodzieżowym Domu Kultury przy al. Niepodległości 763.

Zgodnie z tradycją przez całą niedzielę odbywają się licytacje dla WOŚP. Wśród sportowych hitów aukcji znalazła się m.in. czerwona sukienka tenisistki Igi Świątek, koszykarskie buty Marcina Gortata, zdobiony 24-karatową złotą folią kask Tomasza Golloba czy motocykl, na którym w minionym roku Bartosz Zmarzlik wywalczył czwarty złoty medal indywidualnych mistrzostw świata. Popularnością cieszy się także aukcja, na której można wylicytować koszulkę Roberta Lewandowskiego z podpisami zawodników FC Barcelona.

WOŚP gra po raz 32. Będzie kolejny rekord?

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1992 roku. Odtąd zebrała blisko 2 miliardy złotych, za które kupiła 71,5 tysiąca urządzeń. Rekord padł w trakcie ubiegłorocznego finału - w 2023 roku ekipie Jerzego Owsiaka na walkę z sepsą udało się zebrać 243,2 mln zł.

W Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy angażuje się również Radio TOK FM. W ramach licytacji można zdobyć 100-letni dostęp do TOK FM Premium, plakaty z rysunkami mistrza Henryka Sawki, unikalny zestaw kubków z podpisami ludzi Radia TOK FM, a także statuetkę przekazaną przez reporterkę Annę Gmiterek-Zabłocką.

