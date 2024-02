Zobacz wideo

Ministerstwo Edukacji Narodowej, zgodnie z zapowiedzią ministry Barbary Nowackiej pracuje nad okrojeniem podstawy programowej. Prekonsultacje potrwają do 19 lutego 2024 r.

Wśród propozycji zmian w programie języka polskiego znajdują się także te dotyczące listy szkolnych lektur. Lekturami obowiązkowymi w klasach 4-6 szkoły podstawowej mają przestać być:

"Powrót taty" Adama Mickiewicza,

"Katarynka" Bolesława Prusa;

"W pamiętniku Zofii Bobrówny" Juliusza Słowackiego.

Z listy lektur obowiązkowych dla klas 7-8 szkół podstawowych resort edukacji chce wykreślić m.in.:

dwa treny (I i V) Jana Kochanowskiego,

"Redutę Ordona" Adama Mickiewicza;

"Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego,

"Śmierć Pułkownika" Adama Mickiewicza,

"Żona modna" Ignacego Krasickiego,

wybrane wiersze Cypriana Kamila Norwida, Mariana Hemara, Jarosława Marka Rymkiewicza, Jana Lechonia, Jerzego Lieberta oraz fraszki Jana Sztaudyngera.

Z planów MEN-u wynika, że "Pan Tadeusz" miałby być zaś omawiany już nie w całości a jedynie we fragmentach.

Zmiany na liście lektur. Czego nie będą musieli czytać licealiści?

Według planów resortu edukacji licealiści, którzy mają język polski w zakresie podstawowym, nie będą już obowiązkowo zapoznawać się z "Konradem Wallenrodem" Adama Mickiewicza i dramatem "Romeo i Julia" Williama Szekspira.

Z listy lektur w liceum w zakresie podstawowym zniknęłaby także m.in.:

"Pieśń nad Pieśniami",

"Legenda o św. Aleksym",

fragmenty "Kroniki polskiej" Galla Anonima,

niektóre "Psalmy" Kochanowskiego,

"Hymn do miłości ojczyzny" Ignacego Krasickiego,

sielanki Franciszka Karpińskiego.

Na tym jednak nie koniec szykowanych zmian. Z ministerialnych propozycji wynika, że z listy lektur dla licealistów mogłyby zniknąć między innymi:

"Rozdziobią nas kruki, wrony..." Stefana Żeromskiego,

wiersze Kazimiery Iłłakiewiczównej i Tadeusza Gajcego,

"Ludzie, którzy szli" Tadeusza Borowskiego;

wybrane wiersze Stanisława Balińskiego, Jana Polkowskiego, Wojciecha Wencla i Czesława Miłosza (w tym z tomu "Ocalenie").

Cięcia dotyczyłyby też fragmentów "Drogi donikąd" Józefa Mackiewicza, wybranych utworów z okresu stanu wojennego, tekstów Kabaretu Starczych Panów i utworów w wykonaniu Ewy Demarczyk.

Zmiany lektur szkolnych. Czego brakuje min. Nowackiej?

W niedawnym w wywiadzie z "Super Expressem" min. Barbara Nowacka wypowiadała się, że w kanonie lektur brakuje literatury współczesnej. - Na liście lektur nie ma żadnej książki, która powstała w XXI w. Warto się zastanowić nad tym, że jak chcemy mieć młodzież z wiedzą, otwartą na świat, to muszą też czytać literaturę współczesną - oceniła szefowa resortu edukacji.

Nowacka zwróciła uwagę, że wśród lektur "nie ma na przykład współczesnych książek Olgi Tokarczuk". Póki co jednak nie zostaną one dołożone do listy lektur. Te zmiany nastąpią prawdopodobnie w późniejszym terminie.