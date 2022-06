Czy Historia i Teraźniejszość zastąpi WOŚ? 15 proc. przedmiotu w przedmiocie. Reszta to propaganda

Historia i Teraźniejszość to inicjatywa Ministra Edukacji, Przemysława Czarnka. Przedmiot był krytykowany zanim jeszcze powstała podstawa programowa i podręcznik do nauczania tego przedmiotu w szkołach. Krytycy inicjatywy ministra mówili o "likwidacji edukacji obywatelskiej" i wyrugowaniu ze szkół obecnego przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie.

W wywiadzie jakiego minister udzielił PR24, odniósł się do tych zarzutów.

- Musimy uczyć młodzież historii najnowszej, w tym wiedzy o społeczeństwie. Nie będzie wyrugowana ze szkół. Nic nie dzieje się takiego. A dlaczego [HiT] wzbudza takie emocje? Wzbudza u tych, którzy żerowali na tym, że młodzież była nieświadoma przez dwie i pół dekady, jakie były procesy historyczne, które doprowadziły nas do wolnego państwa i co się działo w tym wolnym państwie po 1989 roku - odpowiedział Przemysław Czarnek.

I wyliczył które pomijane wcześniej w edukacji zagadnienia, zaadresował w swoim projekcie.

- …Fakty o żołnierzach wyklętych, żołnierzach niezłomnych, dążenia niepodległościowe w latach 1956, 1968, 1970, 1980, stan wojenny, jaką był zbrodnią i zdradą interesów narodowych, okoliczności Okrągłego Stołu, także częściowej zdrady narodowej, jaka mu towarzyszyła, postkomunizm lat 90… - wymieniał minister.

Portal OKO.press powiedział "sprawdzam" i porównał ilość wymagań programowych z WOS i HIT zliczając ile treści z dawnej Wiedzy o Społeczeństwie znalazło się w nowym przedmiocie.

- Na 122 wymagania szczegółowe do HIT, tylko 18 jest z wiedzy o społeczeństwie (15 proc.) - czytamy na stronie OKO.press.

Dlaczego przedmiot Czarnka HIT to prawdziwy hit? HIT podręcznik

Ministerstwo Edukacji opublikowało pierwsze rozdziały podręcznika, który zacznie obowiązywać od września 2022.

- Treść tego podręcznika nie jest szokująca dla tych, którzy śledzili jak powstają podstawy programowe do nowego przedmiotu, do HIT-u i nie jest też zaskakujące dla tych, którzy słyszeli co na temat tego przedmiotu i jego roli mówi minister Czarnek - powiedziała komentatorka TVN24, Justyna Suchecka

A co znajdują i komentują krytycy?

Definicje i przykłady ideologii. Autor podręcznika jednym tchem wylicza takie ideologie jak feminizm, ideologię gender oraz komunizm i nazizm.

Informację, że Unia Europejska " usiłuje niwelować różne religie, poprzez lansowanie ateizmu i wcielanie go w życie nawet metodami urzędniczo-administracyjnymi ".

". Poglądy, że rozdział kościoła od państwa to komunizm.

" Narzucenie jednoznacznej interpretacji i oceny wydarzeń, osób i procesów historycznych" - zwracają uwagę eksperci z Polskiej Akademii Nauk

- zwracają uwagę eksperci z Polskiej Akademii Nauk Publicystyczne, a nie historyczne podejście do tematów.

Wprowadzenie pojęć, które nie występują w języku historyków i nie powinny znaleźć się w podręczniku do historii, jak ideologia gender.

Przedmiot nie bazuje na wiedzy naukowej tylko emocjach i przekonaniach politycznych oraz na światopoglądzie.

Komentatorka podkreśla w rozmowie z TVN24, że to tylko kilka przykładów treści, bo na razie zostało opublikowanych jedynie kilkanaście stron podręcznika. Nie ma jednak powodów przypuszczać, że to jedynie "wypadki" i należy raczej spodziewać się, że pozostałe fragmenty podręcznika Historia i Teraźniejszość zawierają równie dużo elementów propagandowych.

Absurdy podstawy programowej. 6 największych kuriozów wskazanych przez OKO.press

Trwają ostatnie przygotowania do wdrożenia nowego przedmiotu do szkół Historia i Teraźniejszość. Podręcznik jest na etapie konsultacji. Wcześniej poznaliśmy też podstawę programową.

-Teoria spiskowa i pogląd, że rozdział Kościoła od państwa to komunizm. To wszystko (i wiele więcej kuriozów) znalazło się w podstawie programowej przedmiotu „Historia i teraźniejszość" ministra Czarnka - można przeczytać na stronie OKO.press.

Portal zwrócił uwagę na 6 kuriozów, które znalazły się w niej.