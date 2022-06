Dlaczego Unia Europejska chce zakazać pieców gazowych? Są 2 główne powody: Rosja i klimat

Przesłanki prowadzące do rozważania zakazu instalacji kotłów gazowych (potocznie zwanych piecami gazowymi) w Europie są poważne i były dyskutowane od dawna. Pierwsza z nich jest związana z unijnymi celami polityki klimatycznej, zapisanymi w pakiecie Fit for 55. Jest powiązana z planem redukcji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 r.

REKLAMA

Z kolei druga pojawiła się niespodziewanie, ale szybko okazała się ważniejsza i pilniejsza od innych. To wojna w Ukrainie powodująca konieczność niezwłocznego odejścia od rosyjskich surowców. Komisja Europejska dotychczas porozumiała się w sprawie embarga na rosyjską ropę. Teraz rozpoczynają się rozmowy o rezygnacji z rosyjskiego gazu.

Czy Unia Europejska rzeczywiście podejmie tak daleko idące decyzje i wyeliminuje piece gazowe? Zakaz nie jest przesądzony. Na obecnym etapie to dopiero propozycja Komisji Europejskiej. Musi być jeszcze zaakceptowana przez dwie instytucje:

Parlament Europejski,

Radę Europejską.

Piece gazowe - zakaz dotyczy 40 proc gospodarstw w Polsce. Termin nieodległy

Pomysł zakazu pieców gazowych wyprowadził z równowagi właścicieli domów w Polsce. Szczególnie, że szeroko wykorzystywany program "Czyste Powietrze" promował wymianę starych "kopciuchów" na kotły gazowe i Polacy z niego skorzystali. To oznacza, że w wielu polskich gospodarstwach domowych pracuje wiele nowo zainstalowanych pieców gazowych.

Jak wiele?

Pod koniec kwietnia 2022 firma Heat Decor opublikowała badanie, z którego wynika, że gazu do ogrzewania domu używa duża część naszego społeczeństwa:

40 proc Polaków wykorzystuje w domach kotły gazowe

26 proc. ogrzewa dom węglem,

10 proc. pali drewnem,

9 proc. korzysta z sieci ciepłowniczych.

Ostateczna proporcja źródeł ciepła i używanych paliw będzie znała na początku lipca, po zamknięciu rocznej akcji Centralnej Ewidencji Emisyjności budynków (CEEB). Akcja polega na zbieraniu deklaracji o źródłach ciepła i paliwach spalanych w budynkach na terenie całego kraju.

Terminy, które padają w projektach Komisji Europejskiej, to jak informuje Business Insider, dwie daty:

2027 r - zakaz montażu pieców gazowych w nowych budynkach,

2030 r - zakaz montażu kotłów gazowych w budynkach remontowanych (modernizowanych).

W tego rodzaju nieruchomościach będą mogły być wyłącznie instalowane odnawialne źródła energii.

Projekt, na tym etapie nie zakłada konieczności wymiany pieców gazowych już zainstalowanych i używanych. Właściciele pieców nie powinni się więc martwić, że zostaną narażeni na koszty wymiany ich źródła ciepła.

Piece gazowe. Zakaz warto ominąć i nie sięgać po gaz. Czym ogrzać nowy dom i co ze starym

Nie znamy dziś ostatecznego kształtu, jaki przyjmuje pomysł odejścia od wykorzysywania gazu w budynkach w Europie. Jednak sam fakt, że takie dyskusje się toczą pokazuje, że temat niskoemisyjności, polityki klimatycznej, transformacji energetycznej Europy będzie powracał.

To oznacza, że planując budowę nowego domu, nie warto rozważać montażu tradycyjnych źródeł ciepła nawet, gdy te nadal są legalne.

Patrząc w przyszłość najlepiej sięgnąć po odnawialne źródła energii. To oznacza montaż pomp ciepła, fundamentów grzewczych, kumulujących ciepło rozprowadzone za pomocą energii elektrycznej czy paneli solarnych lub fotowoltaicznych zmniejszających koszty poboru energii.

A co z domami już wybudowanymi, wyposażonymi np. w nowoczesne kotły gazowe?

- Jeśli ktoś ogrzewa swój dom gazem, będzie mógł to robić także po 2027 r. Jak długo — nie wiadomo. (...) Propozycja KE nie mówi o konieczności wymiany działających już urządzeń. Być może zapadnie decyzja, że odchodzenie od ogrzewania domów gazem potrwa tak długo, jak długo istniejące piece będą zdatne do eksploatacji.- pisze Business Insider.

Czy wiesz, że możesz słuchać TOK FM przez internet bez reklam? W Radiu TOK + Muzyka zamiast reklam usłyszysz muzykę. Kup TOK FM Premium w promocyjnej cenie 1 zł za pierwszy miesiąc, później 13,99 zł za każdy kolejny.

Nie czekaj, wypróbuj Radio TOK FM bez reklam!