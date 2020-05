"PiS wykorzystuje każdą okazję do ograniczenia praw kobiet". Nowe przepisy nt. "klauzuli sumienia" już w Sejmie

Zobacz wideo

Posłowie KO zamierzają złożyć poprawkę do noweli ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, przywracającej obowiązek wskazywania przez lekarza, w przypadku odmowy wykonania świadczenia, innego lekarza lub podmiotu, który je zrealizuje. Chodzi m.in. o aborcję, powodowaną głębokim uszkodzeniem płodu, która jest zabiegiem zgodnym z polskim prawem - zaznaczyli.

REKLAMA

We wtorek sejmowa komisja zdrowia pozytywnie zarekomendowała projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Do projektu przyjęto m.in. poprawkę znoszącą obowiązek wskazywania przez lekarza, w przypadku powołania się na klauzulę sumienia i odmowy wykonania świadczenia, innego lekarza lub podmiotu, który je zrealizuje. W środę w Sejmie odbędzie się drugie czytanie projektu.

Posłowie KO: Monika Rosa, Małgorzata Tracz oraz Jerzy Hardie-Douglas zapowiedzieli na konferencji prasowej w Sejmie, że złożą poprawkę do projektu, przywracającą zapis o obowiązku wskazania innej placówki w razie odmowy wykonania świadczenia.

Zdaniem Rosy "nie może być tak, że ważniejszy od zdrowia pacjentki jest światopogląd lekarza i klauzula sumienia, albo osoby zarządzające szpitalem".

Tracz podkreśliła, że "PiS wykorzystuje każdą okazję do ograniczenia praw kobiet". - Te zapisy proponowane spowodują, że kobiety, które są w ciężkiej sytuacji, zostaną pozostawione same sobie - bez wsparcia, pomocy i podstawowej empatii ze strony lekarzy - podkreśliła.

Hardie-Douglas zwrócił uwagę, że "w tym zapisie chodzi przede wszystkim o aborcję, powodowaną głębokim uszkodzeniem płodu, która jest zabiegiem zgodnym z polskim prawem". - Nie może być tak, że jeśli lekarz odmawia wykonania zabiegu, nie może wskazać innego podmiotu, bo przykłada rękę do zbrodni. A to usłyszeliśmy we wtorek na komisji zdrowia. To lekceważenie kobiet i pacjentów - dodał poseł.