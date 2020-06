"Nie wyłaź z domu i myj często ręce. Myśl o innych, kasę ślij w podzięce". Nauczyciele rapują dla lekarzy

Zobacz wideo

II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego to renomowana szkoła z tradycjami, jedna z najlepszych w Lublinie. Ma wielu wybitnych absolwentów, a wśród nich także grono lekarzy. To właśnie z myślą o nich powstała piosenka - rap w ramach akcji #16HotChallange.

Moi uczniowie, wielcy zdolni ludzie, życie wam ratują wciąż pracują w trudzie. Wspaniali lekarze, medycy, pielęgniarze, ratownicy i technicy, służby zdrowia pracownicy. Jak białe anioły czuwają nad nami. Są nadzieją w czas okrutny, chory, bardzo smutny, więc nie wyłaź z domu i myj często ręce, noś maseczkę, myśl o innych, kasę ślij w podzięce

- Gdy pojawiła się propozycja nagrania teledysku i rapowania, pomyślałam, że to nie dla mnie. Bo nie umiem pięknie śpiewać i nie jestem miłośniczką rapu. Ale, że cel był szczytny, potraktowałam rap w kategoriach wyzwania. I wyszłam z założenia, że śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej - opowiada nauczycielka języka polskiego, Anna Maliszewska-Pokrzywa.

Nauczyciele skrzyknęli się w swojej grupie w internecie. Uznali, że trzeba wesprzeć absolwentów szkoły - medyków. - Pomysł zrodził się spontanicznie. Od jakiegoś czasu nie ma nas w szkole, nie mamy ze sobą bezpośredniego kontaktu, a bardzo się lubimy i jesteśmy zgranym zespołem, więc to była fajna przygoda, gdzie mogliśmy ze sobą online powspółpracować - mówi Grzegorz Wierucki, nauczyciel matematyki.

Tu w Lublinie u Hetmana Jana najważniejsza bywa matma z rana. Lecz dziś czas inne pulsy tyka, dziś nasz Zamoy rapuje dla medyka (...) Niepotrzebna nawet zbroja, kiedy lekarz jest z Zamoya

Pomysłodawczynią nagrania była Beata Szczerbińska-Budzyńska, nauczycielka Wiedzy o kulturze. - To nasza cudowna koleżanka, artystyczna dusza naszej szkoły, osoba kolorowa, pełna niezwykłych pomysłów. To absolutna gwiazda tego nagrania - zaznacza Ewa Leonowicz, która uczy języka angielskiego i też wystąpiła w teledysku.

- Pomysł od początku mi się spodobał, ale... Trzeba nagrać filmik, zarapować, a to jest coś, co dla mnie było dużym wyzwaniem. Ale jak zobaczyłam, że moi koledzy podejmują rękawicę, to pomyślałam "Czemu nie?" - mówi z kolei Agnieszka Rak, matematyczka. - W treści naszej piosenki odnosimy się do tego, w jak trudnej sytuacji znaleźliśmy się wszyscy w związku z pandemią. Ale my pracujemy zdalnie, jesteśmy w domu, bezpieczni. Natomiast pracownicy medyczni nie mają tego komfortu, codziennie spotykają się z chorymi, są narażani na zakażenie - dodaje.

Pedagodzy wszystko prawie zrealizowali sami: od wymyślenia słów, przez nagranie filmików, po scenografię i kostiumy. W montażu pomogła im absolwentka liceum, która ukończyła łódzką filmówkę, Katarzyna Maluga.

- Odbiór naszego teledysku jest bardzo pozytywny. Mam nadzieję, że wszyscy państwo widzicie, że mamy - jako nauczyciele - duży dystans do siebie. W przeciwnym razie nie dałoby się tego zrobić - podkreśla Ewa Leonowicz.

W serwisie You Tube rap nauczycieli ma już ponad 13 i pół tysiąca wyświetleń.

