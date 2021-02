Młode kobiety z aspergerem: Nie wyobrażamy sobie ograniczania orzeczeń takim osobom jak my

Zobacz wideo

Słowa te poruszyły środowisko osób w spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera i ich rodzin. Z kolei eksperci z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego napisali list do ministra Pawła Wdówika. Przygotowali apel, by dogłębniej i z większą troską przeanalizować planowane zmiany. W ciągu kilku dni pod tym apelem podpisało się ponad 2,5 tysiąca osób.

Radio TOK FM od października zabiega o możliwość rozmowy z ministrem Pawłem Wdówikiem. Wysłaliśmy kilka maili z prośbą o taką rozmowę - dotyczącą planowanych zmian w systemie orzecznictwa. Pytaliśmy również na Twitterze. Nasze prośby pozostają jednak bez odpowiedzi.

Dlatego postanowiliśmy oddać głos młodym ludziom z Zespołem Aspergera. Rozmawiamy z Marią Ziółkowską, Martą Kąpielską i Aleksandrą Zbieć. O tym, dlaczego tak ważne jest, by - jako osoba z aspergerem - mieć orzeczenie o niepełnosprawności. Przydaje się ono w wielu codziennych sytuacjach, w tym w szkole. Dzięki orzeczeniu, dziewczyny mogły też wziąć udział w programie wolontariatu koleżeńskiego, prowadzonego przez Fundację "Mary i Max". Chodzi o rówieśnicze, codzienne wsparcie dla młodych ludzi z aspergerem - wspólne spotkania, wyjście do kina czy teatru, do kawiarni. Czyli coś, co dla aspergerowców - w pojedynkę - jest niezwykle trudne.