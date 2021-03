Sędzia Nawacki chce ukarania pełnomocnika sędziego Juszczyszyna. Za wywiad w TOK FM

Zobacz wideo

Sędzia Paweł Juszczyszyn od ponad roku nie orzeka. Wielokrotnie składał do swego przełożonego, Macieja Nawackiego pisma z prośbą o dopuszczenie do pracy. Bezskutecznie. Postanowił więc, że czas pism się skończył i wstąpił na drogę sądową.

REKLAMA

Kilka dni temu złożył w swoim macierzystym sądzie w Olsztynie żądanie natychmiastowego przywrócenia do orzekania. - Przywrócenie do pracy ma być środkiem zabezpieczającym w ramach powództwa, które sędzia chce wytoczyć przed sądem pracy - tłumaczył nam jego pełnomocnik mecenas Michał Romanowski.

W tym samym wywiadzie dla TOK FM adwokat przyznał, że chce, by sprawą zajął się inny sąd. Jak tłumaczył, wniosek wynikał z tego, że "postawa pana prezesa [Macieja] Nawackiego w stosunku do sędziego Juszczyszyna jest nacechowana w sposób szczególnie negatywny. Mamy obawy związane z brakiem bezstronności w rozpoznawaniu tej sprawy".

Te słowa nie spodobały się Maciejowi Nawackiemu. W wydanym oświadczeniu poinformował, że "zmuszony jest wystąpić do dziekana okręgowej rady adwokackiej właściwej izby adwokackiej o udzielenie upomnienia dziekańskiego adwokatowi Michałowi Romanowskiemu". Jak dodał, robi to "kierując się dobrem reprezentowanego sądu".

Prezes SR w Olsztynie zapowiada także wystąpienie do rektora Uniwersytetu Warszawskiego o nałożenie kary upomnienia w trybie art. 282 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - adwokat Michał Romanowski jest bowiem profesorem prawa na Uniwersytecie Warszawskim. "Dla sprawiedliwego prawda jest ostoją" - dowodzi Maciej Nawacki.

W swoim oświadczeniu wskazuje, że kierowany przez niego sąd jest stroną sporu sądowego z udziałem Pawła Juszczyszyna. "Panu Profesorowi zapewne doskonale znana jest łacińska paremia - nemo iudex in causa sua (nikt nie może być sędzią we własnej sprawie), stanowiąca podstawę wykształcenia prawniczego, a tym samym wie on, że przepisy prawa wyłączają możliwość rozpoznania sprawy przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, jako będący stroną sporu. Nawet w sytuacji braku wniosku o przekazanie sprawy do równorzędnego sądu, Sąd Rejonowy w Olsztynie jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia czynności mających na celu przekazanie sprawy" - przekonuje Maciej Nawacki.

Adwokat Michał Romanowski mówi krótko - oświadczenie prezesa to próba wywarcia efektu mrożącego i zamknięcia mu ust. - Prezes Nawacki zgodnie z moimi przewidywaniami próbuje wywołać efekt mrożący wobec mnie, wywierając nacisk na mnie. Oczywiście bezskutecznie - przekazał nam mecenas. - Mam prawo do takiej wypowiedzi, a poza tym jest ona uzasadniona okolicznościami dotyczącymi prezesa Nawackiego i tego, co dzieje wokół sądów, a także dwoma dziwnymi losowaniami w sprawie, którą prowadzę dla sędziego Juszczyszyna, o czym pisało OKO.press. - dodał Michał Romanowski.

Chodzi m.in. o to, że sprawę wniosku o zabezpieczenie powództwa dostała - w wyniku losowania - żona sędziego Macieja Nawackiego i to ona skierowała ją do Sądu Okręgowego.

- Proszę zwrócić uwagę, że pan Nawacki nie wskazuje żadnego przepisu Kodeksu etyki adwokatów ani etyki nauczycieli akademickich, który rzekomo naruszyłem moją wypowiedzią. Mówi jedynie ogólnie o uchybieniu etyce wykonywania zawodu adwokata i uchybieniu godności nauczyciela akademickiego. Oznacza to, że nie znalazł żadnej zasady etyki adwokata ani nauczyciela akademickiego, która była przeze mnie naruszona.- przekonuje mecenas Romanowski.

Na razie w sprawie zabezpieczenia powództwa sędziego Pawła Juszczyszyna nie zapadło jeszcze żadne rozstrzygnięcie.