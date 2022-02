Niedziele handlowe w 2022 roku i zakaz handlu w niedziele. Sklepy mają sposoby na nowe przepisy

Zobacz wideo

"Sklepy otwarte w niedziele", "jakie sklepy są otwarte w niedziele" czy "sklepy czynne w niedziele" to stałe pytania w wyszukiwarkach pojawiające się nie tylko w weekendy. Życia nie ułatwia też zaostrzenie przepisów zakazujących handlu w niedzielę i święta. Jednak sieci handlowe nie poddają się i szukają rozwiązań, by działać i umożliwiać ludziom zakupy.

Zakaz handlu w niedziele i święta. Zaostrzenie przepisów

We wtorek 1 lutego 2022 roku w życie weszła nowelizacja ustawy z 2018 roku uszczelniająca zasady dotyczące handlu w niedzielę. Uniemożliwia ona sklepom otwieranie swoich placówek w te dni pod pretekstem prowadzenia usług pocztowych – chyba, że są w stanie wykazać, iż co najmniej 40% przychodu ze sprzedaży detalicznej pochodzi właśnie z usług pocztowych. Za złamanie zakazu handlu w niedzielę grozi od 1000 do 100 000 złotych kary. Przy wielokrotnym ignorowaniu przepisów ustawy winnym grozi kara ograniczenia wolności.

Nowela jest odpowiedzią na praktyki dużych sieci handlowych, takich jak Lidl, Biedronka, Intermarche czy Kaufland, które podpisywały umowy z firmami kurierskimi i pocztowymi, umożliwiając w swoich placówce odbiór przesyłek także w niedziele objęte zakazem handlu.

Działania mające na celu omijanie niewygodnego prawa, miała sprawdzać Państwowa Inspekcja Pracy. Wycofała się jednak z tego pomysłu i na razie nie zamierza wysyłać inspektorów do przeprowadzania kontroli.

Handel nie tylko w niedziele handlowe w 2022 roku. Co wymyślili właściciele sklepów, by handlować również w pozostałe?

Duże sieci sklepowe dość szybko zaczęły szukać nowych rozwiązań, aby uniknąć zakazu handlu w niedzielę w 2022 roku. Kilka z nich skorzystało z faktu, iż działalność handlową w niedzielę nadal mogą prowadzić placówki o działalności z zakresu sportu, kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku.

Jakie najciekawsze pomysły mieli właściciele sklepów, którzy postanowili uniknąć zakazu handlu w niedzielę? Sklep sieci Intermarche w Cieszynie skorzystał z tego, iż bezpośrednio przed jego wejściem znajduje się przystanek autobusowy. Sklep nazwano dworcem autobusowym, a nad drzwiami umieszczono napis "poczekalnia". Inny sklep tej sieci, tym razem z Lipna, otworzył z kolei niedzielną InterPoCzytelnię.

Jeszcze inny pomysł miała sieć sklepów monopolowych Al.Capone, które raz w tygodniu, w niedzielę, zamieniają się w wypożyczalnie sprzętu sportowego i rekreacyjnego. W swojej ofercie umieścili m.in. zestawy do wędkowania, darta, badmintona i tenisa stołowego, jak również jenga, szachy i warcaby. Klienci mogą dokonywać rezerwacji sprzętu telefonicznie bądź mailowo, a za wypożyczenie najtańszego zestaw rekreacyjnego zapłacą jedynie 3 złote. Na razie usługa została wdrożona w kilkunastu sklepach sieci Al.Capone, głównie w Tarnowie.

Niedziele handlowe 2022. Kalendarz: kiedy i gdzie zrobimy zakupy w niedzielę?

Bez zmian pozostają daty nielicznych już w roku świątecznych handlowych. Zakaz handlu nadal nie będzie obowiązywał w siedem niedziel:

- ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia,

- dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie,

- w niedzielę przed Wielkanocą.

Zakaz handlu w niedzielę nadal nie obowiązuje w przypadku cukierni, lodziarni, kawiarni, stacji paliw, kwiaciarni, sklepów z prasą i biletami komunikacji miejskiej.