Rządowe centrum legislacji - specustawa. Uchodźcy dostaną duży pakiet pomocy. Rzecznik rządu zdradza kiedy

Od rozpoczęcia wojny na Ukrainie do Polski trafiło już ponad 600 tys, uchodźców. To jeszcze nie koniec, kolejne osoby wciąż uciekają przed agresją Rosji. W związku z tym MSWiA przedłożyło projekt specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. W środę 2 marca zamieszczono go w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Fot. Martyna Niećko / Agencja Wyborcza.pl