Zamki, jaskinie, legendy i inne atrakcje - pomysły na majówkę 2022 szlakiem Orlich Gniazd

Majówka 2022 - jak układa się majowy weekend i ile będziemy mieć wolnego?

W 2022 roku majówka nie wypada zbyt korzystnie, bowiem 1. maja to niedziela. Długi weekend dla większości Polaków zacznie się więc w sobotę 30 kwietnia i skończy we wtorek 3. maja. Wystarczy więc wziąć jeden dzień urlopu (poniedziałek 2. maja), by mieć cztery wolne dni. Nie jest to zatem tak korzystna sytuacja jak wówczas, gdy oba majowe dni wypadają w tygodniu i wystarczy wciąż 3 dni urlopu by mieć cały wolny tydzień, jednak zamiast narzekać na kalendarz, pomyślmy jak ciekawie spędzić tegoroczną majówkę.

Majówka 2022 szlakiem Orlich Gniazd - malownicze ruiny i tajemnicze legendy

Cztery dni to idealny czas na wyprawę szlakiem Orlich Gniazd. Jest to szlak łączący Kraków z Częstochową na trasie którego znajduje się większość Orlich Gniazd, czyli zamków i warowni wybudowanych na trudno dostępnych, wapiennych skałach, niegdyś strzegących Królestwa Polskiego.

Cały szlak ma długość 163,9 km. i prowadzi przez województwa małopolskie i śląskie.

Większość zamków i warowni na szlaku to zupełne ruiny, często jednak położone malowniczo na wzniesieniach, w otoczeniu pól i lasów. Warto je odwiedzić, poznać historię i spróbować wyobrazić sobie, jak wyglądały w czasach swojej świetności. Do wartych odwiedzenia ruin należą popularny Zamek w Olsztynie k. Częstochowy, ruiny Zamku w Ojcowie, ruiny w Rabsztynie i ruiny Zamku w Mirowie, a także ruiny Zamku w Tenczynie

Do lepiej zachowanych i częściowo odrestaurowanych zamków, w których często funkcjonują muzea należą:

Zamek Ogrodzieniec, Królewski Zamek Bobolice, Zamek w Korzkwi, Zamek w Będzinie.

Szlak Orlich Gniazd źródło: Wikipedia https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/OrleGniazda.png

Ciekawymi miejscami są także otwarte dla zwiedzających Jaskinia Łokietka i Jaskinia Ciemna znajdujące się na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

Szlak Orlich Gniazd - gdzie nocować?

Zwiedzanie zamków i ruin na Szlaku Orlich Gniazd można rozpocząć z jednego z dużych miast, pomiędzy którymi znajduje się ten rejon, czyli Częstochowy bądź Krakowa. Jeśli jednak wolimy bardziej kameralne noclegi, w okolicach każdej warowni znajdują się mniejsze miejscowości oferujące zarówno niewielkie hotele i pensjonaty, jak i małą agroturystykę.

Majówka na Szlaku Orlich Gniazd to nie tylko zwiedzanie

Wielbiciele aktywnego wypoczynku również znajdą coś dla siebie. W okolicach Szlaku Orlich Gniazd znajduje się kilka wypożyczalni rowerów, a wzdłuż szlaku ciągnie się Jurajski Rowerowy Szlak Orlich Gniazd. Ma on długość 190 km i prowadzi przez przez teren Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd

Miłośnicy spędzania czasu na wodzie mogą pokusić się zaś o wynajęcie kajaków i spływ po Warcie.

Atrakcji nie zabraknie także dla najmłodszych. Już samo zwiedzanie zamkowych ruin zadziała na wyobraźnie dzieci, niektóre z obiektów oferuję także takie atrakcje, jak place zabaw, kolorowe dmuchańce, parki linowe czy figloraje. W miejscowości Podzamcze znajduje się zaś Park Miniatur Zamków Jurajskich, w którym odtworzono 16 twierdz ze Szlaku Orlich Gniazd. Park Miniatur jest częścią większego kompleksu Parku Rozrywki Ogrodzieniec, w którym się także Park Doświadczeń Fizycznych, Dom Legend i Strachów, Park Rozrywki oraz Tor saneczkowy.