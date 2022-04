Dofinansowanie do telewizora i dekodera. Na zakup nowego sprzętu można dostać nawet 250 zł.

Dzięki nowelizacji ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, Polacy mogą uzyskać dofinansowanie na zakup telewizora bądź dekodera DVB-T2. Przewidywane są różne kwoty - w przypadku zakupu telewizora kwota dofinansowania wynosi 250 zł, natomiast w przypadku dekodera jest to 100 zł.

Program dofinansowania trwa do 31 grudnia 2022 i do tego czasu można otrzymać i zrealizować świadczenie.

Dofinansowanie do dekodera i telewizora - po co nam nowy sprzęt?

DVB-T2 to nowy system kodowania sygnału cyfrowej telewizji naziemnej. 28 marca 2022 roku rozpoczęło się przełączanie sygnału telewizyjnego. Potrwa ono do 27 czerwca 2022 roku. W ramach akcji dojdzie do zmiany formatu nadawania w całej Polsce, co w efekcie doprowadzi do poprawy jakości odbioru. Przede wszystkim, nowy system lepiej wykorzystuje dostępne pasma, a możliwość kompresji danych, jest o wiele lepsza. Oznacza to, że w ramach jednego multipleksu, możliwe jest nadawanie większej ilości kanałów telewizyjnych lub podnoszenie ich jakości do standardu HD.

Co więcej, DVB-T2 wprowadza także możliwość nadawania kanałów wyświetlających obraz w rozdzielczości 4K.

Wniosek o dofinansowanie odbiornika cyfrowego - czy wsparcie jest uzależnione od dochodu?

Dofinansowanie do dekodera i telewizora przewidziane jest wyłącznie dla gospodarstw domowych i nie jest uzależnione od dochodu. Niezależnie od wielkości gospodarstwa domowego możliwe jest tylko jednorazowe dofinansowanie.

Wniosek o dofinansowanie telewizora i dekodera DVB-T2 - jak uzyskać niezbędny kod?

Wniosek o dofinansowanie zakupu dekodera lub telewizora można złożyć na dwa sposoby:

przez formularza online na platformie gov.pl

za pośrednictwem Poczty Polskiej w tradycyjnej formie papierowej – lista placówek, gdzie można złożyć wniosek dostępna jest na stronie gov.pl.

Po złożeniu wniosku otrzymujemy na swój adres mailowy lub w formie wydruku od pracownika poczty specjalny kod, który będzie rejestrował wniosek w systemie.

Otrzymany kod z przyznanym świadczeniem można zrealizować w sklepach internetowych i stacjonarnych, które przystąpiły do programu. Obecnie jest to już ponad 2600 punktów sprzedaży zlokalizowanych w całej Polsce.

Jak sprawdzić, czy telewizor ma DVB-T2 - zanim kupisz nowy sprzęt, upewnij się, czy twój telewizor ma odpowiedni tuner

Sprawdzić, czy telewizor jest wyposażony w odpowiedni dekoder umożliwiający odbiór kanałów w nowym standardzie można na kilka sposobów. Najprostszym jest włączenie kanału nr 28. Jest to specjalny kanał przygotowany z inicjatywy TVP. Program nazwany Sprawdzam TV emituje planszę testową, której towarzyszy komunikat czytany przez lektora. Jeśli planszy nie widać, ale słychać głos, oznacza to, że telewizor nie ma odpowiedniego tunera i nie współpracuje z DVB-T2.

Innym sposobem jest wpisanie modelu telewizora w wyszukiwarkę na stronie telewizjanaziemna.pl.

Można także sięgnąć po informacje zawarte w instrukcji obsługi telewizora, bądź wpisać jego model w zwykłą wyszukiwarkę internetową i wyszukać, czy jest to sprzęt obsługujący DVB-T2.