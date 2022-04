1% podatku - te organizacje zyskują najwięcej. Polski Ład ograniczy środki dla OPP

1% podatku - te organizacje OPP zyskują najwięcej

Od kilku już lat liderem w tym zestawieniu jest Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą". W 2021 roku z 1% podatku dochodowego otrzymała trochę ponad 194 mln. złotych. Na drugim miejscu znalazła się Fundacja dla osób niepełnosprawnych AVALON, która otrzymała 53 mln. złotych.

Oto lista 10 OPP, które otrzymały najwięcej z 1% podatków:

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą" - 194 mln. złotych Avalon - bezpośrednia pomoc niepełnosprawnych - 53 mln. złotych Fundacja Pomocy osobom niepełnosprawnych "Słoneczko" - 45 mln. zł Fundacja SIEPOMAGA - 34 mln. zł Fundacja "Serca dla maluszka" - 18 mln. zł Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 18 mln. zł Fundacja Seniora - 13 mln. zł Fundacja dzieciom i osobom chorym "Kawałek nieba" - 12 mln. zł Fundacja dzieciom "Pomagaj" - 11 mln. zł Fundacja Studencka "Młodzi - Młodym" - 10 mln. zł

Aby sprawdzić jak organizacje spożytkowały te pieniądze, możemy obejrzeć sprawozdania OPP. Wyszukiwarka na stronie niw.gov.pl udostępnia dane po wpisaniu numeru KRS danej organizacji.

Ogółem w 2021 r 8684 OPP otrzymały z 1% blisko 973 mln, złotych. Jest to prawie 70 mln zł więcej niż rok wcześniej. Liczba podatników przekazujących 1% także jeszcze nigdy nie była tak wysoka – w 2021 roku ponad 15 milionów Polek i Polaków skorzystało z tej możliwości. Dla porównania, w 2004 roku było to zaledwie 80 tys., rok później już niemal 700 tys., a po dwóch latach ponad 1 mln podatników.

Kto może się starać o 1% z naszych podatków?

Przede wszystkim organizacja, która chce zbierać fundusze z 1% podatków musi mieć status organizacji pożytku publicznego. Aby go uzyskać należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu

We wniosku należy wskazać działania prowadzone przez organizację. Sąd bada, czy wpisane działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego i czy znajdują swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu merytorycznym z działalności i innych dokumentach składanych jako załączniki. Sprawdzana jest również zgodność zapisów statutowych z wymaganiami stawianymi organizacji pożytku publicznego przez przepisy.

Organizację, która otrzymała status OPP w 2021 roku (do 30 listopada włącznie) automatycznie uwzględniono w wykazie za 2021 rok w 2022 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji lub upadłości. Taka organizacja jest zobowiązana umieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2021 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2022 roku albo do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy.

1% podatku dla OPP - jak przekazać środki na wybraną organizację?

Wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy wpisać numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcemy przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Jeśli chcesz, by Twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.

Aby sprawdzić, na jakie organizacje można przekazać 1% swojego podatku wystarczy skorzystać z wyszukiwarki OPP na stronie Ministerstwa Finansów. Tam też można znaleźć numer KRS wybranej OPP.

W przyszłym roku mniej środków dla OPP? Polski Ład ograniczy wpływy z 1% podatków

Jednym z elementów "Polskiego ładu" jest podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł. Niestety na podwyżce kwoty wolnej od podatku stracą organizacje pożytku publicznego. Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, oznacza zmniejszenie wysokości płaconego podatku PIT lub jego całkowitą likwidację dla 18 mln pracujących Polaków i emerytów. Te 18 mln Polaków nie będzie mogło już przekazać 1%. Zmiana bez wątpienia jest dobra dla najmniej zarabiających, jednak odczują ją Ci, którzy z 1% korzystają. Wpływy z 1% od 2023 r. spadną, chyba, że rządzący, zgodnie z zapowiedzią, wypracują jakieś rozwiązanie tej sytuacji.