Kiedy wypłata 14 emerytur 2022? Pieniądze mogą trafić na konta seniorów wcześniej, niż zakładano

Kiedy wypłata 14 emerytury 2022? - prace nad ustawą już ruszyły

Projekt ustawy o 14 emeryturach w 2022 roku pojawił się w środę w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Jak podaje businessinsider.com, rząd ma przyjąć projekt w II kwartale, ponieważ chce wypłacić pieniądze jeszcze w sierpniu.

W ustawie Zaproponowano, by 14. emerytura została wypłacona z urzędu wraz ze świadczeniem wypłacanym w sierpniu 2022 r., z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty we wrześniu i październiku 2022 r.

Wypłaty czternastek już w sierpniu to dobra wiadomość dla seniorów, bowiem początkowo premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zakładali, że "czternastki" trafią do emerytów dopiero w IV kwartale, a więc późną jesienią, a nawet zimą.

Czternasta emerytura 2022 - nie wszyscy emeryci otrzymają dodatkowe świadczenie

W przeciwieństwie do 13 emerytury, która z urzędu przysługuje każdej osobie uprawnionej do świadczenia emerytalnego, 14 emerytura jest uzależniona od kryterium dochodowego.

Czternastka będzie przysługiwać więc osobom, które:

nie miały zawieszonego prawa do świadczenia podstawowego na dzień 31 lipca 2022 r. oraz

wysokość ich świadczenia nie przekracza kwoty 4188,44 zł

Jak podaje kancelaria premiera - rozwiązanie to będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

14 emerytura - jaka będzie wysokość świadczenia?

14 emerytury będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury w 2022 roku. Obecnie, po waloryzacji na poziomie 7% jest to 1338 zł brutto.

Ponieważ rząd zaproponował zwolnienie czternastych emerytur z podatku PIT, odciągnięta od nich zostanie jedynie składka zdrowotna. W konsekwencji "na rękę" emeryci otrzymają 1217,98 zł.