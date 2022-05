Przeliczenie emerytury 2022. Sporo korzystnych zmian dla seniorów. Niestety nie wszyscy z nich skorzystają

Minimalna emerytura 2022 - spory wzrost po rekordowej waloryzacji

Już na początku lutego premier Mateusz Morawiecki poinformował na jednej z konferencji prasowych, iż w związku z rosnącą inflacją rząd zdecydował o podwyższeniu wskaźnika waloryzacji rent i emerytur do rekordowych 7%. Dzięki temu minimalna emerytura od marca 2022 roku wzrosła do 1338,44 zł brutto. To sporo, bowiem wcześniej kwota ta wynosiła 1250,88 zł brutto, podwyżka wciąż jednak nie jest w stanie zniwelować skutków nieustannie rosnących kosztów życia.

W obliczu ponad 12 procentowej już inflacji, pojawiły się pytania, czy rząd zdecyduje się na drugą w tym roku waloryzację rent i emerytur. Na razie jednak takiej decyzji nie ma, a zamiast tego, Sejm zatwierdził wypłatę w tym roku 14. emerytur.

Przeliczenie emerytury 2022 - nowe tablice GUS, niestety nie dla wszystkich emerytów

Kolejną korzystną zmianą w przeliczeniu emerytur było opublikowanie przez GUS nowych tablic dotyczących statystyk długości życia. Pokazały one, że na skutek pandemii COVID-19 średnia długość życia Polaków zmniejszyła się o kilka miesięcy. Przykładowo, wcześniej 60-letnia osoba przechodząca na emeryturę miała przed sobą statystycznie 247,7 miesiąca życia, a obecnie ma tylko 238,8 miesięcy (i przez taką wartość dzielone będą jej środki zgromadzone na koncie emerytalnym). Nowe tabele GUS wpływają na wyliczenia emerytury. Niestety, nie wszyscy emeryci na tym skorzystają. Okazuje się bowiem, że korzystniejszy przelicznik będzie stosowany wyłącznie przy naliczaniu nowych emerytur, czyli w przypadku osób, które będą przechodziły na emeryturę od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.. Dzięki nowym tablicom będą miały świadczenie wyższe nawet o 100-200 zł miesięcznie.

Jednak gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracował i odprowadzał składki emerytalne, wówczas także ZUS przeliczy świadczenie i skorzysta z nowych tablic jednak tylko w stosunku do nowo odprowadzanych składek, a nie do wszystkich.

Emerytury od lipca 2022 a zmiana PIT z 17 na 12% - emerytury będą wyższe, ale nieznacznie

Szykowana przez rząd reforma podatkowa polegająca na obniżeniu najniższej stawki podatkowej z 17 do 12% to kolejna korzystna zmiana dla niektórych emerytów. Sprawia ona, że część emerytur od lipca 2022 roku wzrośnie. Dotyczy to jednak tylko tej grupy seniorów, których świadczenia nie były niższe niż 2500 zł miesięcznie. Osoby otrzymujące emerytury w wysokości do 2500 zł brutto nie skorzystają na zmianie (o ile nie mają innych dodatkowych dochodów opodatkowanych PIT) bowiem cały ich dochód mieści się w kwocie zwolnionej z podatku – 30 000 zł.

Jak będą wyglądały emerytury po obniżeniu PIT? Oto kilka przykładów:

Emerytura 2 600 zł brutto miesięcznie:

- Teraz (przy PIT 17%) - 2349 zł netto (na rękę)

- Po zmianie (przy PIT 12%) - 2354 zł netto (na rękę)

Emerytura 3000 zł brutto miesięcznie:

- Teraz (PIT 17%) - 2645 zł netto

- Po zmianie (PIT 12%) - 2670 zł netto

Emerytura 3000 zł brutto miesięcznie:

- Teraz (PIT 17%) - 3015 zł netto

- Po zmianie (PIT 12%) - 3065 zł netto

Emerytury 2022 - 13 i 14 emerytura dla seniorów

Najbardziej wyczekiwanym przez seniorów wsparciem są dodatkowe emerytury. W tym roku rząd w kwietniu wypłacił już tak zwane "trzynastki". We wtorek 17 maja Sejm zdecydował zaś o wypłacie 14. emerytur. Mają one wpłynąć na konta seniorów już w sierpniu i będą równowartością minimalnej emerytury w 2022 roku.