Emerytury od lipca 2022 będą wyższe. Sprawdź, jak zmieni się twoja emerytura po obniżce PIT do 12%

PIT 12% - jak obniżenie podatku wpłynie na wysokość emerytur?

Szykowana przez rząd reforma podatkowa polegająca na obniżeniu najniższej stawki podatkowej z 17 do 12% sprawi, że część emerytur od lipca 2022 roku wzrośnie. Dotyczy to jednak tylko tej grupy seniorów, których świadczenia nie były niższe niż 2500 zł miesięcznie. Osoby otrzymujące emerytury w wysokości do 2500 zł brutto nie skorzystają na zmianie (o ile nie mają innych dodatkowych dochodów opodatkowanych PIT) bowiem cały ich dochód mieści się w kwocie zwolnionej z podatku – 30 000 zł.

Emeryci, którzy otrzymują emeryturę w wysokości 2500 zł miesięcznie lub więcej, mają potrącaną przez ZUS zaliczkę na podatek w wysokości 17%.

Reforma dotycząca PIT 12%, która ma wejść w życie 1 lipca zmniejsza zaliczkę na roczny podatek z 17 do 12%. Zmiana ma obowiązywać już od 1 stycznia 2022 r., co oznacza, że nadpłacone zaliczki za okres styczeń - czerwiec urząd skarbowy zwróci po zatwierdzeniu rocznego rozliczenia PIT.

Jak będą wyglądały emerytury po obniżeniu PIT? Oto kilka przykładów:

Emerytura 2 600 zł brutto miesięcznie:

Teraz (przy PIT 17%) - 2349 zł netto (na rękę)

Po zmianie (przy PIT 12%) - 2354 zł netto (na rękę)

Emerytura 3000 zł brutto miesięcznie:

Teraz (PIT 17%) - 2645 zł netto

Po zmianie (PIT 12%) - 2670 zł netto

Czternasta emerytura czy druga waloryzacja emerytur, a może jedno i drugie?

Jak wynika z powyższych przykładów zmniejszenie PIT z 17 do 12% przyniesie niewielki wzrost emerytur. By nieco ulżyć trudnej sytuacji seniorów, rząd w kwietniu wypłacił obiecane wcześniej trzynaste emerytury. Świadczenie to otrzymał każdy emeryt i było ono w wysokości najniższej emerytury 2022, czyli 1 338,44 zł brutto (1 217,98 zł netto).

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział także jakiś czas temu, że seniorzy mogą spodziewać się czternastych emerytur w III kwartale tego roku. Wypłata tego świadczenia miałaby być zastępstwem drugiej w tym roku waloryzacji, której seniorzy oczekują w związku z dwucyfrową inflacją. Co prawda od 1 marca nastąpiła dość wysoka, bo 7% waloryzacja rent i emerytur, nie jest ona jednak w stanie zrównoważyć 12% już inflacji. Dlatego coraz częściej pojawiają się głosy, że rząd powinien skorygować swoje założenia i jednak przeprowadzić drugą waloryzację świadczeń jesienią tego roku. Na razie jednak decyzje w tej sprawie nie zostały podjęte.

Emerytury 2023 - rekordowa waloryzacja poprawi sytuację seniorów?

Jak podają eksperci, w 2023 roku wskaźnik waloryzacji emerytur, za sprawą galopującej inflacji prawdopodobnie wyniesie ok 12%. Z prognozy NBP wynika, że w całym 2022 r. średnioroczna inflacja ma wynieść 10,8 proc. Według ekspertów, cytowanych przez "Gazetę Wyborczą", w przyszłym roku ten wskaźnik może wynieść 12 proc.

Patrząc na dane o inflacji, trzeba się spodziewać nieco ponad 12 proc. średniorocznej. Inflacja emerycka może być nieco niższa, ale niewiele, zatem do obliczenia waloryzacji trzeba wziąć 12 proc. Realny wzrost wynagrodzeń będzie z kolei niski, bo skonsumuje go inflacja. Wyniesie więc ok. 2 proc. Podsumowując w przyszłym roku, należy spodziewać się waloryzacji na poziomie około 12,4 proc. — powiedział "Gazecie Wyborczej" dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.