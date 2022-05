Mieszkanie bez wkładu własnego. Zobacz czy ci się opłaca?

Coraz mniej Polaków ma stabilną sytuację mieszkaniową. Wiele rodzin stać na zaciągnięcie kredytu na mieszkanie lub budowę domu, ale przeszkodą w uzyskaniu kredytu jest wymóg wkładu własnego. Dla takich osób rząd zapowiedział pomoc w dostępności sfinansowania własnego mieszkania.

"Mieszkanie bez wkładu własnego". Dla kogo przeznaczony jest rządowy program? Nazwa może cię zmylić

Program skierowany jest do osób, które posiadają zarobki umożliwiające spłatę kredytu na mieszkanie, ale nie mają środków na wymagany przez banki wkład własny. Chodzi o likwidację bariery, jaką jest brak środków na wkład własny, który jest wymagany do kredytu na zakup lub budowę mieszkania. Nie jest to jednak program dla osób niezamożnych.

"Gwarantowany kredyt mieszkaniowy nie jest instrumentem kierowanym do gospodarstw domowych o niskich dochodach. Możesz uzyskać kredyt o 100% wartości mieszkania, jeśli masz zdolność do obsługi tego zobowiązania" - czytamy na stronie ministerstwa rozwoju i technologii.

Jednak kredyt bez wkładu własnego zawsze będzie droższym rozwiązaniem niż kredyt z wkładem własnym, niezależnie od zmian w ustawie. Dlatego beneficjenci programu muszą być świadomi, że będą zaciągać zobowiązania z trochę wyższą marżą niż w przypadku standardowych kredytów hipotecznych.

Jak podaje gov.pl, rozwiązanie, które wejdzie w życie 27 maja 2022 r. obejmie trzy grupy osób:

te, które chcą mieć swoje pierwsze mieszkanie z rynku pierwotnego,

te, które szukają mieszkania na rynku wtórnym, społecznym,

te, które chcą wybudować własny dom.

Mieszkanie bez wkładu własnego dla singli będzie również dostępne, podobnie jak dla par, małżeństw i rodzin z dziećmi. Ustawa nie zawiera dodatkowych warunków, które musi spełnić kredytobiorca, w tym kryterium wieku.

"Mieszkanie bez wkładu własnego"- warunki. Pomoc w spłacie kredytu tylko dla osób z dziećmi

Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować wkład własny nawet do 20 proc. do kwoty 100 tys. zł przez okres minimalnie 15 lat.

Jest jednak warunek posiadania co najmniej dwójki dzieci, bo w miarę jak powiększać będzie się rodzina, BGK pomoże w spłacie części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. Będzie to tzw. spłata rodzinna, która wyniesie w przypadku przyjścia na świat drugiego dziecka w rodzinie 20 tys. zł, a po urodzeniu się trzeciego dziecka i kolejnego 60 tys. zł.

Kto będzie udzielał gwarantowanych kredytów mieszkaniowych? Będą to banki, które podpiszą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Lista takich instytucji, w których będzie można starać się o kredyt, będzie dostępna na stronie internetowej BGK w specjalnej zakładce dotyczącej programu. Zawieranie umów z bankami ma ruszyć już w piątek 27 maja.

Mieszkanie bez wkładu własnego. Limity cen mieszkań nie zostały jeszcze ustalone

W ustawie określono też maksymalne wskaźniki cenowe kwalifikujące mieszkania do programu. Ale zestawienie limitów ceny mkw. powierzchni użytkowej mieszkania zostanie udostępnione dopiero po rozpoczęciu programu. Wciąż trwają jego modyfikacje.

"W ramach zmian proponujemy podniesienie limitu ceny 1 mkw. dla mieszkań dostępnych w programie o 0,1 wartości wskaźnika odtworzeniowego lokalu (z 1,3 do 1,4 na rynku pierwotnym i z 1,2 do 1,3 na rynku wtórnym). Zmiany w programie obejmą też usunięcie przepisu o minimalnej wysokości gwarancji (obecnie 10 proc. wartości nieruchomości), co oznacza możliwość wnoszenia większego wkładu własnego. Umożliwi to skorzystanie z programu większej grupie zainteresowanych" - zaznaczył w wypowiedzi dla PAP Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.