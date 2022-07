Umowa o świadczeniu pracy, niezależnie od jej formy, wiąże obie strony. Pracodawcy nie wolno z dnia na dzień zwolnić pracownika, pozostawiając go bez środków do życia. Pracownik też nie może odejść od stanowiska pracy i już nie wrócić. Jakie sankcje grożą za niespodziewane niepojawienie się w pracy? Lepiej przeczytaj ten tekst, zanim wyślesz wniosek o urlop i nie sprawdzisz, czy szef go dostał.

Fot. Pixabay.com