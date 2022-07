Średnie wyniki matur 2022. Statystyki CKE lepsze niż rok temu. Efekt nauki stacjonarnej

REKLAMA

Wyniki matur 2022 Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła 5 lipca. Maturę zdało 78,2 proc. maturzystów. 15,5 proc. będzie mogło przystąpić do poprawki, natomiast 6,3 proc. maturzystów oblało egzamin z więcej niż jednego przedmiotu i poprawić egzamin może dopiero w przyszłym roku.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zwrócił uwagę na to, że w tym roku maturzystom poszło lepiej niż rok temu. Jego zdaniem ma to związek, z faktem że tegoroczni maturzyści wrócili do szkół po pandemii i nie musieli przygotowywać się do egzaminu online.

Z przedstawionych przez CKE danych wynika, że egzamin z języka polskiego zdało 95 proc.; egzamin z matematyki 82 proc. maturzystów, a egzamin z języka angielskiego - 94 proc.

Wyniki matur. W tej szkole w Tomaszowie Mazowieckim nikt nie zdał matury

Zdarzyły się jednak regiony, które nie mogą się pochwalić imponującymi wynikami. W powiecie tomaszowskim do egzaminu maturalnego przystąpiło 833 uczniów. 623 spośród nich otrzymało świadectwa dojrzałości. Daje to zdawalność na poziomie 75 proc. Dla porównania w sąsiednim powiecie opoczyńskim zdawalność wyniosła w tym roku 88 proc.

Jak poinformował portal nasztomaszow.pl, "powodów do chwały nie ma Liceum Katolickie prowadzone przez Stowarzyszenie im. Św. Ojca Pio na ul. Warszawskiej". Bo żaden z 12 uczniów tej szkoły nie zdał matury.

"25 proc. procent naszych maturzystów jej nie zdało. To nieco gorzej niż średnia ogólnokrajowa. Analizując wyniki w poszczególnych szkołach widać, że w powiatowej oświacie potrzebne są pilne zmiany. Niestety w strategii rozwoju, jaką radni mieli ostatnio przegłosować, nie znajdziemy żadnych zdefiniowanych problemów ani sposobów na ich rozwiązanie. Tymczasem radnych najbardziej interesują opłaty za orliki i stan szkolnych boisk. Ponad 200 uczniów, jacy nie zdali w tym roku matury, powinno zaświecić czerwone światło" - ocenił lokalny serwis.

Wyniki matur 2022. Gdzie można je sprawdzić?

Centralna Komisja Egzaminacyjna 5 lipca podała średnie wyniki matur oraz wyniki indywidualne. . Każdy uczeń może łatwo sprawdzić swoje wyniki. Wystarczy zalogować się do portalu uruchomionego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Dokładne rezultaty abiturienci mogą sprawdzać za pośrednictwem aplikacji ZIU.