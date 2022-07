Pogoda na piątek, 15 lipca 2022. Nadal pochmurnie. Do tego deszcz i burze

REKLAMA

Jak informuje IMGW- PIB, Polskę objął niż z ośrodkami nad Zatoką Botnicką i północnymi krańcami Norwegii, a nad zachodnią i południową część kraju sięgnie słaby klin wyżu z rejonu Irlandii. Z zachodu będzie napływało chłodne powietrze polarne morskie, tylko na południowym wschodzie do południa utrzyma się ciepłe powietrze polarne morskie.

Na Pomorzu sporo chmur. Miejscami, głównie nad morzem, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura maksymalna od 18 do 21 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h.

Na Mazurach i Podlasiu zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, lokalnie słabe burze. Temperatura maksymalna od 17 na północy do 21 st. C na krańcach południowych. Wiatr umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny, miejscami w porywach do 60 km/h.

W Małopolsce zachmurzenie umiarkowane, jedynie rano na wschodzie regionu zachmurzenie duże i możliwe zanikające słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20 do 23 st.C, w rejonach podgórskich od 18 o 20 st.C, wysoko w Beskidach od 11 do 15 st. C, na szczytach Tatr około 9 st.C. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni.

Pogoda na sobotę, 16 lipca 2022. Chłodno i burzowo w całym kraju. Opalania nie będzie

Kolejnego dnia weekendu klin wyżowy stopniowo osłabnie i cała Polska znajdzie się pod wpływem niżu znad północnej Skandynawii - przewiduje prognoza IMGW. Z północnego zachodu będzie napływało chłodne powietrze. Ciśnienie spadnie, po południu zacznie rosnąć.

Nad morzem zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 17 do 20 st. C, na południowym zachodzie około 23 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, nad morzem i w czasie burz porywy do 65 km/h.

Podobne zachmurzenie będzie też na Mazurach plus przelotne opady deszczu oraz miejscami burze z gradem. Prognozowana suma opadów podczas burz do około 20 mm. Temperatura maksymalna od 16 st. C na północnym zachodzie do 20 st. C na południu i wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, zwłaszcza w porywach burzowych do 70 km/h.

W Małopolsce po południu nastąpi wzrost zachmurzenia do dużego i możliwe będą przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna od 21 do 23 st. C, w rejonach podgórskich od 18 do 21 st. C, wysoko w Beskidach i Bieszczadach od 11 do 15 st. C, na szczytach Tatr około 9 st. C. Wiatr rano słaby, później umiarkowany i porywisty, zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h.

Pogoda na niedzielę, 17 lipca 2022. Chmury i przelotne deszcze nie odpuszczą

W ostatni dzień weekendu Polska będzie w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Holandią. Nad morzem nadal zachmurzenie - umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18-19 st. C na północnym wschodzie do 23-24 st. C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, na wybrzeżu okresami silny od 30 km/h do 45 km/h.

Mazury będą jeszcze zachmurzone, ale z większymi przejaśnieniami. W dzień spodziewane są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 do 21st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.

Prognoza dla Małopolski przewiduje zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 21 do 23 st. C, w rejonach podgórskich od 19 do 21 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.