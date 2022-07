Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - większość uczniów, już poznała wyniki. Nie dla wszystkich były to dobre wieści

Proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych trwa od końca czerwca, kiedy to uczniowie musieli złożyć wnioski o przyjęcie do wybranych przez siebie placówek. 1 lipca poznali wyniki egzaminu ósmoklasisty. Następnie mieli ok. dwóch tygodni na odebranie zaświadczenia o wyniku egzaminu i złożenie dokumentów w szkołach, do których aplikowali. Wyniki rekrutacji ogłaszane są w różnym terminie w zależności od województwa.

19 lipca - kujawsko-pomorskie, łódzkie, małopolskie, zachodniopomorskie

20 lipca - mazowieckie, opolskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie

21 lipca- dolnośląskie, lubuskie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie

22 lipca - lubelskie, podkarpackie

W środę 20 lipca o wynikach rekrutacji poinformowani zostali między innymi uczniowie z Warszawy. Niestety, jak podaje wyborcza.pl okazało się, że dla blisko 2,4 tys. z nich, nie były to dobre wiadomości, bowiem nie zakwalifikowali się do żadnej z wybranych szkół.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022/2023 - statystyki w Warszawie

Statystyki dotyczące tegorocznego naboru do szkół ponadpodstawowych podaje Wyborcza.pl. W systemie rekrutacji zarejestrowało się ponad 31,5 tys. absolwentów podstawówek. Nie wszyscy jednak złożyli niezbędne dokumenty do wybranych placówek, dlatego ostatecznie w rekrutacji udział wzięło 29 772 kandydatów. Rok temu było to o 6 714 osób mniej.

W 161 warszawskich szkołach ponadpodstawowych zostało przygotowanych dla nowych uczniów blisko 31 tys. miejsc. Najwięcej w liceach (20,6 tys.), następnie w technikach (ponad 8,6 tys.) oraz ponad 1,6 tys. miejsc w branżowych szkołach I stopnia.

Jak podaje urząd miasta, do szkół zakwalifikowało się 27508 kandydatów. Do liceów 19,5 tys., ponad 7,2 tys. do techników i 773 do branżowych szkół I stopnia.

Kandydat nie został zakwalifikowany do żadnej z wybranych szkół. Kuratorium oświaty uspokaja

W samej Warszawie do żadnej z wybranych szkół nie dostało się prawie 2,4 tys. uczniów. Co zrobić w takiej sytuacji?

Przede wszystkim należy wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Rozpoczyna się ona w innym terminie w zależności od województwa:

województwo małopolskie: 27 lipca–3 sierpnia,

województwo łódzkie: 25-28 lipca

województwo kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie: 25 lipca-1 sierpnia

województwo warmińsko-mazurskie: 26 lipca-5 sierpnia

województwo lubelskie: 29 lipca-3 sierpnia;

województwa mazowieckie, śląskie: 1-3 sierpnia

województwa dolnośląskie, opolskie, podlaskie, świętokrzyskie, : 2-4 sierpnia

województwa lubuskie, podkarpackie, pomorskie: 2-5 sierpnia

województwo wielkopolskie: 3-5 sierpnia

Kandydaci muszą sprawdzić w systemie elektronicznym, które szkoły dysponują jeszcze wolnymi miejscami, a następnie złożyć wniosek o przyjęcie. Listy kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych szkół będą publikowane między 5 a 16 sierpnia. Następnie należy potwierdzić w wybranej szkole wolę rozpoczęcia w niej nauki.

A co jeśli uczeń nie dostał się do żadnej szkoły także w rekrutacji uzupełniającej? Kuratorium Oświaty uspokaja i zapewnia, że każdy będzie mógł kontynuować naukę:

- Każdy absolwent szkoły podstawowej do ukończenia 18. roku życia musi mieć zapewnione miejsce w szkole ponadpodstawowej, aby móc realizować obowiązek nauki. Prawo oświatowe zobowiązuje powiat lub miasto na prawach powiatu do ustalenia takiego planu sieci szkół, aby zapewnione było miejsce dla młodzieży zamieszkujących na terenie tego powiatu – informuje na łamach Dziennika Bałtyckiego Beata Wolak z Kuratorium Oświaty w Gdańsku.