Wakacje kredytowe. Wnioski można składać już od piątku 29 lipca 2022

Wakacje kredytowe wprowadzone Ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wchodzą w życie już w piątek 29 lipca 2022 roku. Od tego dnia wszystkie banki rozpoczną przyjmowanie wniosków od kredytobiorców. Reporter TOK FM Szymon Kępka informuje, że banki opracowały jednak różne sposoby przyjmowania wniosków.

W każdym banku można złożyć wniosek elektronicznie lub osobiście. Są też banki, które dopuszczają możliwość wysłania wniosku pocztą - jak Credit Agricole. Rzecznik banku Przemysław Przybylski potwierdził, że jego placówka przygotowała też tradycyjne metody dostarczenia wniosku. Dlatego w Credit Agricole będą akceptowane wnioski wysłane pocztą i przyniesione osobiście do placówki banku. Można też zeskanować dokument i przesłać mailem.

W banku Millenium wakacje kredytowe można rozpocząć nawet w dniu spłaty raty. - Klienci, nawet jeśli chcą złożyć wniosek w dniu płatności raty, mogą to zrobić - poinformował TOK FM rzecznik banku Krzysztof Kurek. - Nie później jednak niż do godziny 19:00 w dniu, w którym płatna jest rata - dodał rzecznik.

Wnioski o wakacje kredytowe. Przed złożeniem, sprawdź zasady w swoim banku

Business Insider zapytał banki o przygotowywane procedury przyjmowania wniosków:

Wakacje kredytowe, PKO BP

Wnioski o zawieszenie kredytu zostaną udostępnione 29 lipca, będzie je można wypełnić i złożyć m.in. w serwisie transakcyjnym, a ich wypełnienie trwa około 3 minut.

Wakacje kredytowe, PKO SA

Proces przyjmowania wniosku zostanie w tym banku uruchomiony 29 lipca. Można będzie to zrobić przez serwis transakcyjny Pekao 24 oraz aplikację mobilną PeoPay, oraz w oddziałach. "Jeśli dzień płatności raty będzie wypadał w dniu złożenia wniosku – pobrana rata zostanie klientowi zwrócona" – poinformowało Pekao

Wniosek o wakacje kredytowe Santander Bank

Bank udostępni wnioski 29 lipca w bankowości internetowej i oddziałach. "Wnioski dotyczące rat płatnych w danym miesiącu będzie można składać najpóźniej do terminu ich płatności zgodnie z harmonogramem spłat kredytu" — informuje Santander i dodaje, że np. w przypadku raty płatnej 1 sierpnia wniosek trzeba będzie złożyć do 1 sierpnia włącznie",

Wakacje kredytowe w mBank

Składanie wniosków od 29 lipca od godzin przedpołudniowych przez serwis transakcyjny i w oddziale banku. Nie będzie jednak można go złożyć przez aplikację mobilną ani przez infolinię. "Ostateczny termin złożenia wniosku to dzień, w którym pobierana jest rata kredytu, tzn. jeśli rata jest pobierana 2 sierpnia, to wniosek należy złożyć najpóźniej 2 sierpnia" — poinformowało Business Insider biuro prasowe mBanku.

Wniosek o wakacje kredytowe Alior Bank

Wnioski dostępne będą w bankowości internetowej Alior Online od 29 lipca. "Jeżeli klienci złożą wniosek 1 sierpnia, a rata przypada na pierwszy dzień każdego miesiąca, ich rata ulegnie zawieszeniu. - poinformowało biuro prasowe Alior Banku i dodało, że bank zachęca klientów do składania wniosków już od 29 lipca.

Wakacje kredytowe Paribas 2022

Wnioski o wakacje kredytowe będzie można składać od 29 lipca w bankowości internetowej GOonline. Biuro prasowe banku poinformowało Business Insider, że kredytobiorca powinien złożyć wniosek najpóźniej w dniu płatnosci raty, jednak bank zachęca, żeby robić to wcześniej. Najlepiej robić to na kilka dni przed datą płatności.

Czy wakacje kredytowe się opłacają i czy warto je brać? Doradca finansowy: "Brać!"

O tym, czy warto brać wakacje kredytowe, mówił w "Onet Rano" analityk rynków finansowych i doradca finansowy Marek Zuber. "Pierwsza rzecz, którą trzeba powiedzieć: brać!" - poradził. Ekspert uważa, że warto je wziąć teraz, w czasie rosnących stóp procentowych, gdy miesiąc po miesiącu rośnie rata kredytu. Trzeba będzie je spłacić później — bo wakacje jedynie odraczają ratę, a nie likwidują jej — ale później, stopy powinny być niższe.

Inny ekonomista, Rafał Mundry nie tylko zachęca do brania wakacji, ale także podpowiada, na co przeznaczyć zaoszczędzone w ten sposób pieniądze. Finansista przygotował kalkulator kredytowy, dzięki któremu każdy może sam przeliczyć czy opłaca mu się wziąć wakacje kredytowe, a także jak bardzo korzystne będzie nadpłacenie rat kredytu. Mundry uważa, że przy nadpłacie, rata może spaść nawet o 150-200 zł, a przy nadpłacie i powrocie do starej raty, spłatę kredytu można skrócić nawet o 5 lat.