Na problem zwrócił uwagę Maciej Samcik, założyciel bloga subiektywieofinansach.pl.

- Wakacje kredytowe są wakacjami na oświadczenie. To znaczy my oświadczamy, że one nam się należą – mówił Samcik w programie Newsroom WP. - Należą nam się, kiedy dana umowa kredytowa została zawarta w celu zaspokojenia naszych potrzeb mieszkaniowych.

Czasami jednak są sytuacje, w których treść podpisania takiego oświadczenia może klienta narazić na odpowiedzialność karną, gdyż może być skutkiem złożenia nieprawdziwego oświadczenia. I właśnie w związku z tym wiele osób ma wątpliwości.

Wakacje kredytowe, a kredyt refinansowy. Na co należy uważać?

- Jeśli ktoś ma kredyt, który jest kredytem refinansowym, czyli [klient- przyp.red] nie wziął kredytu na nieruchomość, tylko poszedł do drugiego banku, żeby sobie zamienić trochę droższy kredyt na trochę tańszy – mówił w programie Maciej Samcik. - I formalnie, ten kredyt refinansowy nie zaspakaja potrzeb mieszkaniowych, tylko on zaspokaja potrzebę zmniejszenia kosztów tego poprzedniego kredytu. Ale jeśli to interpretować szeroko, to ten klient poszedł po ten kredyt refinansowy, żeby mieć gdzie mieszkać, bo być może na ten droższy kredyt go nie było stać – dodał specjalista.

Wakacje kredytowe. Czy warto wziąć wakacje kredytowe?

I tu ostatnio często pojawia się pytanie, czy w takiej sytuacji klienci z kredytami refinansowymi kwalifikują się pod wakacje kredytowe?

- Jedne banki mówią, że kredyt refinansowy podpada, zresztą definicja kredytu z innej ustawy też zdaje się to sugerować, więc te wakacje powinny się należeć. Ale niektóre banki mówią: to jest kredyt refinansowy, a nie kredyt hipoteczny, w takim sensie sensu stricte, to jest refinansowanie, a nie zapewnienie sobie potrzeb mieszkaniowych – tłumaczył Maciej Samcik.

Zatem podpisać takie oświadczenie czy go nie podpisywać?

- Podpisać, nie podpisać? Ryzykować, nie ryzykować? Na pewno tutaj każdy sam musi zdecydować, czy jego konkretna sytuacja jest do obrony, bo trzeba się liczyć z taką opcją, pewnie mało prawdopodobną, ale jednak, że bank zażąda wyjaśnień, ewentualnie takich wakacji może odmówić lub też teoretycznie sprawa może skończyć się w sądzie. I wtedy trzeba mieć na stole dokumenty, argumentacje, linię obrony, która uzasadnia, że podpisaliśmy takie oświadczenie, że te wakacje kredytowe nam się należą – mówił w programie ekspert.

Kto może wziąć wakacje kredytowe. Zasady są proste

Od 29 lipca 2022 można składać wnioski o wakacje kredytowe. Ustawa przewiduje, że o wakacje może wnioskować: właściciel kredytu hipotecznego, zaciągniętego w złotych, na zakup mieszkania realizującego własne cele mieszkaniowe

Wakacje to nic innego jak przerwa w spłacie rat. Przerwa może zostać zaplanowana na następujące miesiące 2022 i 2023 roku:

• 2 miesiące w III kwartale 2022,

• 2 miesiące w IV kwartale 2022,

• 4 miesiące w 2023 roku, po 1 miesiącu w każdym kwartale.

Żeby skorzystać z wakacji kredytowych, należy złożyć w banku, który udzielił kredytu stosowny wniosek. Wniosek o wakacje kredytowe 2022 i 2023 można składać w bankowości elektronicznej oraz osobiście w oddziale banku.