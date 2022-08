Według monitoringu detalicznych notowań cen paliw prowadzonego przez e-petrol.pl średnia cena 95-oktanowej benzyny obniżyła się w tym tygodniu o 20 groszy i litr tego paliwa kosztuje aktualnie 6,66 zł. Cena oleju napędowego spadła o 10 groszy i za tankowanie diesla trzeba zapłacić średnio 7,03 zł/l.

Prognozy cen paliw na kolejny tydzień. Benzyna będzie tanieć, a olej napędowy i gaz?

- Mocno potaniał też autogaz, który po 8-groszowej obniżce kosztuje 3,19 zł/l i jest to najniższa cena tego paliwa od pierwszych dni marca tego roku – czytamy w serwisie e-petrol.pl

Zmiany na światowych rynkach oddalają perspektywę cen dla oleju napędowego przed końcem wakacji poniżej 7 złotych. Jednak jak przewidują analitycy, nadal powinna tanieć benzyna.

- Na kolejny wakacyjny tydzień prognozowane są dalsze dobre informacje są dla kierowców tankujących benzynę. Gorsze - dla lejących do baków olej napędowy - mówi Jakub Bogucki z e-petrol.pl - Przewidywana jest zmiana spadkowa. W przypadku benzyn, jeśli chodzi o benzynę 95 oktanową, przewidujemy, że ulokuje się ona na poziomie między 6, 54, a 6,68 zł. W przypadku disla niestety możliwe są podwyżki nawet do poziomu 7, 17 gr w skrajnym wypadku – mówi PAP Jakub Bogucki z e-petrol.pl.

Stabilne mają pozostać ceny autogazu, a ich koszt wyniesie ok 3,14-3,22 zł/l autogazu.

Aktualne ceny paliw. Jak nie samochodem to może pociągiem?

Mimo, że paliwo w ostatnich tygodniach sukcesywnie tanieje to jednak wciąż jest drogie. W zestawieniu z wszechobecną drożyzną, Polacy coraz częściej, zwłaszcza podczas wakacji, korzystają z innych środków transportu.

Wielu podróżując po kraju przesiadło się do pociągów, co jest doskonale widoczne na dworcach kolejowych, ale też w danych podawanych przez polskie spółki kolejowe. Jak powiedział Prezes PKP Intercity Marek Chraniuk w rozmowie z "Rynkiem Kolejowym", na początku lipca 2022 roku, od początku roku do 30 czerwca jego spółka przewiozła 25,4 miliony osób. Dla porównania:

w poprzednich dwóch latach w podobnym okresie ta liczba wynosiła poniżej 12,5 mln,

w pierwszej połowie 2019 r. było to 22,8 mln osób.

Duży wzrost sprzedaży biletów kolejowych odnotowały także inne spółki.

Aktualne ceny paliw. Jeśli nie autem to…

Innym bardzo praktycznym rozwiązaniem jest wspólne podróżowanie samochodem. Z tego powodu rośnie zainteresowanie wspólnymi przejazdami w serwisie BlaBlaCar. Jeżdżąc po mieście za to można przesiąść się na hulajnogę czy rower.