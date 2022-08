PGG sklep: "Wygodnie w e-sklepie" - czytamy na stronie. I to jedyna dobra wiadomość

Na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej (PGG) funkcjonuje sklep oferujący węgiel.

REKLAMA

"Zamów węgiel luzem w e-sklepie i odbierz we własnym zakresie — czytamy na stronie. Sklep proponuje, żeby kupić wygodnie nawet 5 ton, ustalić warunki odbioru, załatwić transport we własnym zakresie, poczekać na kod odbioru, odebrać i wykorzystać węgiel w domu"

Gdy zachęceni wchodzimy do sklepu, widzimy całą gamę produktów. Niestety, nie ma ich w stałej sprzedaży.

Screen ze strony sklep.pgg.pl sklep.pgg.pl

Ceny węgla to nie największy problem. Katastrofą jest brak surowca

Portal money.pl zapytał klientów polujących na węgiel i ekogroszek jak udaje im się zaopatrzyć w surowiec. Opowieści klientów przywodzą wspomnienia z czasów PRL-u. Różnica jest taka, że dziś chcąc kupić węgiel, można użyć internetu.

Jedna z internautek jeździ kilkanaście kilometrów do rodziców, którzy mają światłowód, a więc szybsze łącze. Mimo to loguje się na dwóch laptopach i dwóch telefonach komórkowych. "Muszę zalogować się co najmniej pół godziny wcześniej. Pilnuję, żeby nie włączył się żaden wygaszacz, bo ponowne zalogowanie bywa czasem niemożliwe" - opowiada w rozmowie money.pl.

To ważne, bo zdarza się, że surowiec — jak ostatnio ekogroszek, był dostępny dokładnie 5 minut i 43 sekundy. A na stronie w każdej chwili pojawia się ponad 750 tys. odwołań do witryny, więc konkurencja jest ogromna.

Inna klientka przyznała, że z powodu polowania na węgiel jej córka przestała chodzić na lekcje tańca, które odbywają się we wtorki i czwartki, czyli dokładnie wtedy, gdy do sklepu "rzucają węgiel".

Kup węgiel — ekogroszek zrób sam. Polak potrafi

Na jednej z grup na Facebooku, gdzie odbiorcy węgla radzą sobie jak kupić węgiel, jedna z użytkowniczek przyznała:

"Po 4 miesiącach walki udało się i mam już w domku. Musiałam kupić węgiel, by go skruszyć i poworkować, bo żeby zamówić ekogroszek, nie było szans". Dodała też, ile zapłaciła za opał na zimę:

węgiel (orzech Ledziny) - 4150 zł

workowanie i kruszenie - 1200 zł,

dowóz (ale był tylko dla mnie) - 1700 zł,

"Razem wyszło 7050 za 5 ton" - podsumowała

Coraz częściej klienci podpowiadają sobie jakich trików użyć, aby zdążyć z zakupem, zanim węgla zabraknie oraz jakie alternatywne rozwiązania — np. kupienie i samodzielne skruszenie węgla — warto zastosować, żeby zaopatrzyć dom w opał na zimę.

Dofinansowanie na węgiel. Pieniądze można wydać na dowolny cel, tylko czym ogrzać dom

Dodatek węglowy, na który już można składać wnioski, to jednorazowa dopłata do kosztu zakupu surowca. Może być przyznany osobom, które ogrzewają dom węglem lub jego pochodnymi, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Dotyczy ogrzewania paliwem stałym w następujących urządzeniach:

kotły,

kominki,

kozy,

ogrzewacze powietrze,

trzony kuchenne,

piecokuchnie,

kuchnie węglowe,

piece kaflowe.

O dodatek należy wystąpić, składając odpowiedni wniosek w urzędzie gminy. Można to zrobić osobiście lub przez Internet używając Profilu Zaufanego. Wnioski można składać do 30 listopada 2022.