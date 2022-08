Do rent i emerytur można dorabiać, ale żeby nie stracić emerytury lub renty, trzeba uważać na limity, które są zależne od przeciętnego wynagrodzenia w kraju w poprzednim kwartale.

ZUS emerytury. Nowe limity dla dorabiających emerytów. Niższe niż dotychczas

Ponieważ w drugim kwartale 2022 roku wysokość płac spadła, dlatego od 1 września limity dla pracujących świadczeniobiorców ZUS również będą o kilkadziesiąt złotych niższe.

- Uważać powinny szczególnie te osoby, które do tej pory dorabiały w miesiącu kwotę bardzo zbliżoną do dotychczasowego limitu – wyjaśnia w rozmowie z PAP, rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

- Pierwszy próg przychodu wynosi 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Od września będzie to 4309,40 zł brutto. Miesięczne zarobki do tej kwoty nic nie zmieniają w wypłacanym świadczeniu. Jeśli przychód emeryta lub rencisty jest wyższy, to wypłatę świadczenia odpowiednio zmniejsza się za ten miesiąc, w którym doszło do przekroczenia. Drugi próg wynosi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, od września to 8003,20 zł. Jego przekroczenie skutkuje zawieszeniem wypłaty świadczenia za dany miesiąc – wskazuje rzecznik ZUS-u.

Nowe kwoty limitów obowiązują we wrześniu, październiku i w listopadzie. Zmienią się znowu od 1 grudnia. ZUS podkreśla, że wysokością przychodów nie muszą przejmować się emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Oni mogą dorabiać do świadczeń bez ograniczeń.

14 emerytura 2022 Już w tym tygodniu ruszą wypłaty

Jednocześnie przypominamy, że już w tym tygodniu ruszy wypłata czternastki.

- ZUS jest już gotowy do wypłaty czternastych emerytur. Czekamy tylko na termin 25 sierpnia. Wówczas pierwsi emeryci i renciści otrzymają dodatkowe świadczenie - przekazała szefowa ZUS, prof. Gertruda Uścińska.

14 emerytura 2022. Kiedy wypłata? ZUS podał terminy

Zgodnie z przekazaną informacją, w ZUS terminy wypłaty tego świadczenia przypadną 25 sierpnia oraz 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września.

- Świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku, aby otrzymać pieniądze - podkreśliła prezes ZUS.

Zgodnie z rządowymi szacunkami w tym roku na czternastkę może zostać przeznaczone około 11,4 mld zł, w tym 9,5 mld zł dla świadczeniobiorców ZUS.