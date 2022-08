Składy węgla przejdą do historii? PGG rozwiązała wszystkie umowy

"Rzeczpostpolita" poinformowała, że z końcem lipca Polska Grupa Górnicza (PGG) rozwiązała wszystkie umowy z autoryzowanymi sprzedawcami węgla.

REKLAMA

"Sprawa jest poważna, a właściciele składów węgla już zamykają biznesy lub zaraz to zrobią" - powiedział "Rzeczpospolitej" Łukasz Horbacz, prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla.

PGG miała zapewniać, że nie rezygnuje z pośredników, a jedynie chce zawrzeć z nimi "nowe umowy". Dotychczas jednak żadne nie zostały podpisane.

Czy PGG chce stać się monopolistą w sprzedaży węgla? W ten sposób można kontrolować ceny

Jak podejrzewa jeden ze sprzedawców węgla, największy producent węgla kamiennego w Unii Europejskiej, czyli PGG, chce stać się monopolistą na polskim rynku.

"Branża pośredników węgla wkrótce zniknie z mapy kraju. Polska Grupa Górnicza wypowiada umowy, nie podaje powodów tej decyzji i nie mówi, co dalej. PGG monopolizuje handel" - powiedział sprzedawca węgla w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

"Mamy obecnie krajowego monopolistę, który stara się zbudować nową sieć autoryzowanych sprzedawców węgla" - ostrzega Łukasz Horbacz.

Surowca nie dostają składy węgla. PGG sprzedaje węgiel we własnym sklepie

PGG nie dostarcza węgla do składów — wg. rozmówców dziennika — nawet od kwietnia. Nowa sieć dystrybucji, którą chce zbudować węglowy gigant, ma powstać dopiero za kilka tygodni, tymczasem już dziś składy węglowe bankrutują.

To branża, ok. 4 tys. przedsiębiorstw, zatrudniających 40 tys. pracowników. Nie wszyscy obecnie działający pośrednicy będą w stanie przystąpić do nowej sieci. Warunki udziału mają bowiem być wyśrubowane i wymagać wysokiego zabezpieczenia finansowego, co wyeliminuje mniejszych pośredników.

Business Insider cytuje słowa Łukasza Horbacza, prezesa Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla, który o sparaliżowanie rynku oskarża polski rząd.

"Rząd swoimi decyzjami, jak wprowadzenie embarga na węgiel rosyjski, sparaliżował rynek. Teraz podobnie ma się sytuacja z dystrybucją węgla — czytamy na stronie BI.