Węgiel tanim paliwem? To mit

Węgiel, przez lata uważany za polskie złoto.

"Mit taniego węgla rozpada się. Ogrzewanie domu węglowym „kopciuchem" jest nawet pięciokrotnie droższe niż pompą ciepła oraz dwa i pół raza droższe niż ogrzewanie gazem – powiedział Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego.

Rzecznik jest pewien, że Polacy przejrzą na oczy, jak tylko podsumują, ile zapłacili tej zimy za ogrzanie domu.

"Dlatego rządowa strategia podtrzymywania naszego uzależnienia od węgla i jego finansowe wspieranie jest wprowadzaniem ludzi w błąd. Węgiel jest najdroższym źródłem ciepła w Polsce. To wiadomość, która dotrze do obywateli, gdy przyszłej wiosny podsumują koszty ogrzewania — dodał rzecznik PAS.

Ile kosztuje ogrzewanie domu? Polski Alarm Smogowy podaje roczny koszt

Polski Alarm Smogowy badając ceny w składach paliw we wszystkich województwach, ustalił średnie ceny w Polsce. Na tej podstawie obliczył koszt rocznego ogrzewania ocieplonego domu o powierzchni 150 m kw., w którym mieszka 4 domowników i który zużywa energię w ilości 80 kWh/m 2/rok.

Koszt ogrzewania pompą ciepła gruntową (ogrzewanie podłogowe) – 2 350 zł Pompa ciepła powietrzna (ogrzewanie podłogowe) – 2 760 zł Pompa ciepła gruntowa (grzejniki) – 2 960 zł Pompa ciepła powietrzna (grzejniki) – 3 510 zł Kocioł na kawałki drewna ekoprojekt – 4 010 zł Kocioł kondensacyjny na gaz ziemny – 4 870 zł Kocioł na kawałki drewna pozaklasowy- 5 230 zł Kocioł elektryczny – 7 860 zł Kocioł węglowy ekoprojekt – 9540 zł Kocioł na pelet ekoprojekt – 10 060 zł Kocioł kondensacyjny na olej opałowy – 11 850 zł Kocioł węglowy pozaklasowy – 12 460 zł

Jak wzrosły ceny paliw? Efektywność energetyczna — najlepszy sposób obniżenia rachunków

Badanie przeprowadzono na zlecenie Polskiego Alarmu Smogowego — podaje smogLAB - to już trzecie takie badanie przeprowadzone w ostatnim okresie. Porównanie danych pozwoliło ocenić zmiany cen:

W 2021 roku węgiel orzech kosztował średnio 881 zł za tonę, w sierpniu 2022 cena wynosiła już 2900 zł – to wzrost o 229 proc.

Cena pelletu wzrosła z 918 zł na 2445 zł – czyli o 166 proc.

Najniższy wzrost dotyczył drewna kawałkowego: z 213 na 390 zł – czyli cena wzrosła o 83 proc.

Na pytanie jak obniżyć koszty ogrzewania odpowiada portal smogLAB, krytykując dotychczasowe działania rządu, które nazywa krótkowzrocznym: "Zamiast wspierać ocieplenia domów, dopłaca do węgla’ - informuje portal i wylicza, że koszt dopłat do węgla wyniesie w tym sezonie grzewczym 11,5 mld zł, podczas gdy program zachęcający do podnoszenia efektywności energetycznej budynków, przez cztery lata kosztował budżet państwa jedynie 3,3 mld zł.

"Efektywność energetyczna, ocieplenie domów to najlepsza metoda obniżenia rachunków za ogrzewanie i ciepłą wodę" - czytamy na stronie smogLAB. "Dobrze zaizolowany dom to – niezależnie od paliwa – rachunki niższe o co najmniej połowę".