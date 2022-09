Waloryzacja 500 plus. Plany rządu wyszły na jaw

Od 2019 roku na każde dziecko które nie ukończyło 18 roku życia, rodzicom bądź opiekunom przysługuje comiesięczne świadczenie w wysokości 500 zł. Niestety wzrost inflacji oraz rosnące ceny usług i towarów sprawiły, że obecnie realna wartość tego świadczenia, to jak wyliczył "Fakt", niewiele ponad 350 zł. Od kilku miesięcy w mediach pojawiają się więc pytania, czy podobnie jak to miało miejsce w przypadku rent i emerytur, rząd zamierza waloryzować 500 plus. I choć niektórzy politycy PiS wypowiadali się pozytywnie o pomyśle podniesienia kwoty wypłacanej w ramach programu "Rodzina 500 plus", to budżetowe plany na 2023 roku zdradzają, że w nadchodzących miesiącach nie ma co liczyć na waloryzację tego świadczenia.

Jak podaje bowiem "Fakt", w projekcie budżetu na 2023 r. na wypłaty świadczeń na przyszły rok zaplanowano 40,2 mld zł – czyli dokładnie tyle, co w tym roku.

To oznacza, że nie ma planów waloryzacji świadczenia, bowiem podwyższenie kwoty o 100 zł wiązałoby się z kosztami wyższymi o ok. 8-10 mld zł.

ZUS terminy wypłat 500 plus 2022 - kiedy środki trafiają na konta rodziców?

1 czerwca 2022 roku rozpoczął się nowy okres rozliczeniowy 500 plus. Wraz z przejęciem obsługi tego świadczenia przez ZUS, każdy rodzic otrzymał wyznaczony automatycznie i losowo stały termin wypłaty 500 plus.

Kolejne ustalone terminy wypłat, to 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień miesiąca. Jeśli płatność wypada na dzień wolny od pracy, wypłaty 500 plus z ZUS zostaną przesłane dzień wcześniej.

Aby sprawdzić na platformie PUE, kiedy wypłaty 500 plus z ZUS będą docierały na nasze konto, trzeba zalogować się do PUE, wybrać zakładkę "Rodzina 500 plus", wyświetlić listę złożonych wniosków, następnie zaznaczyć ten właściwy i wyświetlić "szczegóły", a następnie "wypłaty i zwroty".

Nie tylko 500 plus. Rodzice mogą liczyć także na Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Środki z programu "Rodzina 500 plus" to nie jedyne wsparcie, na jakie mogą liczyć rodzice i opiekunowie. Z dniem 1 stycznia 2022 roku wszedł w życie także Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będący elementem Polskiego Ładu. Są to środki przyznawane dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. W sumie jest to 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.