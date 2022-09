Powodem odwołania poniedziałkowego (29.08 br.) startu rakiety była usterka podczas próby jednego z czterech silników na ciekły wodór i tlen. Wcześniej podobny problem odnotowano podczas czerwcowego testu rakiety – przypomina PAP.

Start rakiety NASA. Jaki jest cel i znaczenie misji Artemis I?

Długo oczekiwany start SLS - najpotężniejszej dotychczas rakiety kosmicznej - wraz ze statkiem Orion, ma być początkiem misji serii Artemis I, której celem jest ustanowienie stałej obecności ludzi na Księżycu, po ponad 50 latach przerwy. Dodatkowo rakieta SLS jest następcą starzejącej się już technologii promów kosmicznych.

Pierwsza z misji Artemis ma wynieść w kosmos statek Orion wraz z trzema manekinami na pokładzie. Statek ma później zbliżyć się do Księżyca na odległość ok. 100 km, a następnie okrążać go przez kilka dni i wrócić na Ziemię po przebyciu prawie 2 milionów kilometrów.

- Na razie celem misji są pomiary przygotowawcze do załogowego lotu na Księżyc. W sobotę na pokładzie Oriona znajdą się trzy manekiny z czujnikami pozwalającymi na przeprowadzenie niezbędnych testów. Kapsuła wejdzie na orbitę Srebrnego Globu, ale nie będzie na nim lądować - czytamy na stronach wprost.pl.

Druga próba startu rakiety w ramach misji Artemis I - już w weekend. NASA podała dokładną datę

Jak informuje NASA, kolejny start Artemis I, został zapowiedziany na sobotę 3 września. Okno startowe otwiera się o 14:17 ET, a kończy o 16:17 ET czyli w ramach polskiego czasu start może się odbyć między 20:17 a 22:17.

Podczas pierwszej próby odliczanie zostało wstrzymane, gdyż zaobserwowano wówczas pęknięcia w kadłubie jednostki oraz wyciek wodoru z jednego z silników. Kolejny start zapowiadano na piątek. Ostatecznie jednak zdecydowano, że rakieta Space Launch System w ramach misji Artemis I wystartuje w sobotę.

Jak i gdzie oglądać start rakiety NASA Artemis I live?

Każdy kto ma ochotę zobaczyć moment startu rakiety NASA - live, może skorzystać z możliwości jakie daje Internet. NASA będzie transmitować start w swoich kanałach społecznościowych – YouTubie, Facebooku, Twitterze oraz Twitchu.

Transmisję będą prowadzić też kanały kosmiczne: NASASpaceFlight oraz Everyday Astronaut oraz polskie: Nocne Niebo i To Jakiś Kosmos!.