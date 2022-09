Jeśli Polacy wezmą sobie do serca rady Jarosława Kaczyńskiego i będą palić w piecach "wszystkim, poza oponami", to poważnie odbije się to na zdrowiu. Prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska ostrzegała w TOK FM, że "zła jakość powietrza przełoży się na wzrost zachorowań na astmę czy POChP". Dobrze za to będą się miały wirusy. Były prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski alarmował zaś, że więcej smogu to więcej zgonów.

Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Wyborcza.pl