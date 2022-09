W dobie kryzysu energetycznego, każdy kraj wprowadza swoje regulacje dotyczące oszczędzania energii, po to aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć obywateli przed ewentualnymi skutkami braku energii zimą.

Oszczędzanie energii. Niemcy. Tylko zimna woda do mycia rąk

W Niemczech od 1 września do 28 lutego 2023 drzwi sklepów nie mogą być szeroko otwarte, a budynki zabytkowe, pomniki i obiekty reklamowe, w tym witryny sklepowe, nie mogą być podświetlane w godzinach 22.00-6.00.

W miejscu pracy temperatura zimą nie może przekraczać 19 stopni Celsjusza, a w budynkach użyteczności publicznej korytarze i hale mają pozostać nieogrzewane. Nieogrzewana ma być też woda do mycia rąk. Ograniczenia nie obejmują jednak placówek medycznych, żłobków, przedszkoli i szkoły.

- Prywatne baseny wewnętrzne i zewnętrzne nie mogą być ogrzewane gazem lub energią elektryczną z sieci, ale nie dotyczy to basenów w hotelach, obiektach wypoczynkowych czy ośrodkach rehabilitacyjnych – informuje money.pl.

Hiszpania. Wysokie kary za nieprzestrzeganie zaleceń energetycznych

Zgodnie z regulacją, która obowiązuje od sierpnia br. do 1 listopada 2023 r., właściciele placówek handlu, kultury, turystyki, a także administratorzy budynków publicznych, dworców kolejowych i autobusowych są zobowiązani do oszczędzania energii.

Przepisy nakazują w tych placówkach m.in. utrzymanie temperatury maksymalnej w okresie zimowym do 19 st. C., a latem podczas upałów do minimalnej 27 st. C.

Jednocześnie po godzinie 22 budynki użyteczności publicznej i witryny sklepowe nie mogą być podświetlane. Wprowadzono również przepis, który nakazuje, aby do końca września każdy klimatyzowany lub ogrzewany lokal miał zainstalowany mechanizm automatycznego zamykania drzwi po to, aby uniknąć marnowania energii.

Za lekceważenie przepisów w Hiszpanii przewidziane są sankcje. Kary podzielone są na trzy kategorie: od lekkich, szacowanych do 600 tys. euro, do kar za wykroczenia ciężkie i bardzo ciężkie. Ich maksymalna wartość wynosi odpowiednio do 6 mln euro i 100 mln euro.

Szwajcaria wzywa do zakupu zapasów świec

Mimo niewielkiego na tle Europy uzależnienia od rosyjskich surowców energetycznych, Szwajcarzy spodziewają się trudnej energetycznie zimy. Mimo że Szwajcaria nie należy do UE to dołącza do unijnych dyrektyw dotyczących oszczędzania energii.

Szwajcarski rząd zwrócił się do swoich obywateli z apelem o m.in. obniżanie temperatury ogrzewania w pomieszczeniach zimą - i w gospodarstwach domowych i w przedsiębiorstwach - w celu zmniejszenia zużycia gazu o 15 proc. Jednocześnie rząd Szwajcarii wzywa do zakupu zapasów świec na wypadek blackoutów, a jak informuje Dziennika Gazeta Prawna "ostatecznie może uciec się do racjonowania energii".

Włochy. Obniżenie temperatur i skrócenie godzin ogrzewania

We Włoszech plan zmniejszenia konsumpcji energii ma obejmować obniżenie temperatur i skrócenie godzin ogrzewania w domach i biurach w okresie zimowym. Po za tym zalecane jest ograniczenie oświetlenia miejsc publicznych i sklepów w nocy.

Z Włoch coraz częściej dobiegają też informacje, że do walki ze zbliżającym się kryzysem energetycznym włączają się włoskie małe i duże parafie.

- Wyłączone elektryczne dzwony i oświetlenia, prośby do wiernych, by cieplej ubierali się na msze, zmniejszenie liczby nabożeństw - takie kroki planują kościoły we Włoszech w związku z wysokimi rachunkami za prąd i ogrzewanie oraz koniecznością oszczędności – informuje PAP.

Francja. Tylko 19 stopni w budynkach

We Francji, która w dużej mierze zależna jest od dostaw z Rosji, rząd zamierza zabronić sklepom pozostawiania otwartych drzwi w czasie, kiedy działa klimatyzacja lub ogrzewanie. Jednocześnie w całym kraju ma zostać wprowadzone ograniczenie dotyczące oświetlania reklam i bilbordów od godziny 1 w nocy do 6 rano. Teraz takie ograniczenie obowiązuje już w miastach do 800 tys. mieszkańców.

Francuskie sieci supermarketów mają zmniejszyć oświetlenie powierzchni handlowych o 30 proc. i obniżyć temperaturę do 17 stopni w godzinach szczytu zakupów.

- We Francji uchwalono już prawo ograniczające klimatyzację do 26 stopni Celsjusza i ogrzewanie do 19 stopni, ale dopiero teraz władze mają zadbać o jego przestrzeganie – czytamy w money.pl.

Finlandia. Zażywanie krótszych kąpieli, ograniczenie czasu w saunach

Fiński rząd w ramach oszczędzania energii w okresie zimowym, zaleca obywatelom obniżenie temperatury w pomieszczeniach, korzystanie z transportu publicznego zamiast własnych samochodów oraz zmniejszenia prędkości pojazdów. Finowie zachęcani są również do zażywania krótszych kąpieli, ograniczenia czasu spędzanego w saunach oraz skrócenie czasu spędzanego przed komputerami, czy telefonami.

Szwecja. Uszczelnianie okien, wymiana baterii hydraulicznych

Rząd Szwecji przeznacza równowartość ok. 28 mld złotych na dofinansowanie izolacji poddaszy i elewacji, wymianę kranów na bardziej oszczędne, uszczelnianie lub wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz uzupełnienie systemów grzewczych o pompę ciepła.

Grecja. Wyłączanie komputerów na noc

W Grecji w ramach zmniejszenia zużycia energii podjęto działania mające na celu zachęcanie Greków do zmniejszenia temperatury w budynkach, wyłączania świateł i komputerów na noc oraz ograniczenia oświetlenia ulic.

Dania. Skrócenie kąpieli do pięciu minut

Jak informuje money.pl duńskie władze zalecają swoim obywatelom m.in. skrócenie kąpieli do pięciu minut i nieużywanie elektrycznych suszarek do ubrań.