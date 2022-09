Najbliższa zima, okaże się czasem wielkiej próby dla sektora energetyki. Nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Unia Europejska wzywa do oszczędzania energii. Na poziomie krajowym już teraz wprowadzane są rozporządzenia i dyrektywy dotyczące zamrażania stawek taryf, dodatków – dofinansowań, oraz ograniczeń zużycia prądu. Jesteśmy zapewniani, że energii nie zabraknie. Jednak nie zmienia to faktu, że powinniśmy oszczędzać - i energię, i własne pieniądze.

Ostatnio pisaliśmy jak oszczędzać prąd w kuchni. Teraz pochylimy się nad łazienką, bowiem to łazienka, jest kolejnym domowym pomieszczeniem, gdzie można szukać domowych oszczędności energetycznych.

Jak oszczędzać prąd w domu? Podgrzewanie wody w łazience

Jak podaje raport Forum Energii, przeciętnym budynku o średnim standardzie energetycznym (czyli takim, który nie jest ani nowoczesny, ani przestarzały) ok. 20% kosztów ciepła pochłania podgrzewanie wody użytkowej. Rozsądne ograniczenie jej zużycia pozwala zaoszczędzić zarówno na kosztach zakupu samej wody, jak i jej ogrzewania bez zmiany komfortu życia. Jak zatem oszczędzać energię za sprawą zużycia wody?

• Zamiast kąpieli w wannie, weź szybki prysznic. Jak czytamy w raporcie Forum Energii - średniej wielkości wanna ma pojemność ok. 150–200 litrów, podczas gdy pod prysznicem zużywamy ok. 10–15 litrów wody na minutę. Dziesięciominutowy prysznic pozwala zatem zaoszczędzić każdorazowo ok. 50 litrów wody oraz energię niezbędną do jej podgrzania. To daje oszczędność około 25% energii niezbędnej do podgrzania strumienia ciepłej wody użytkowej oraz oszczędność samej wody. Skrócenie kąpieli pod prysznicem do 5 min pozwoli zaoszczędzić około 50% energii względem kąpieli w wannie.

• Stosuj perlatory. Perlatory to specjalne końcówki kranu lub prysznica, które napowietrzają strumień wody. Dzięki temu mamy uczucie, że płynie jej więcej niż w rzeczywistości. Jak podaje raport Forum Energii perlator umożliwia oszczędność 10–50% energii niezbędnej do podgrzania strumienia ciepłej wody użytkowej oraz oszczędność samej wody (nawet do 90%).

• Podczas golenia, mycia zębów itp. - zakręcaj bieżącą wodę, kiedy jej nie używasz. Stosuj też przyciski eko - ograniczające strumień. Im mniej wody zużywasz, tym mniej trzeba jej podgrzać.

Jak oszczędzać prąd w łazience? Elektryczny bojler (terma) a ogrzewacz przepływowy

Jak podpowiada portal EnergiaDirect.pl warto przemyśleć czy wybrać termę czy podgrzewacz przepływowy.

- Urządzenia te sporo się różnią i z pewnością nie dla każdego są energooszczędne – czytamy w portalu.

• Pamiętaj, że terma nagrzewa ograniczoną ilość wody, ale tę ilość w razie potrzeby można "zwiększyć" ustawiając nieco wyższą temperaturę a następnie mieszając ją z zimną. Nie warto jednak tego nadużywać, bo przy wyższej temperaturze wody straty ciepła są większe (gorętsza woda szybciej traci ciepło niż nieco chłodniejsza).

- Jeśli zatem zużyjesz daną ilość, trzeba będzie poczekać na ponowne jej nagrzanie. Może to trwać kilkanaście minut. Natomiast podgrzewacz przepływowy grzeje taką ilość wody, jakiej potrzebujesz – przypomina energiadirect.pl.

Terma lepiej współpracuje z perlatorami i ogranicznikami strumienia niż podgrzewacze przepływowe. Podgrzewacz jest wrażliwy na ciśnienie strumienia (przy zbyt niskim nie zawsze się włącza). W okresie zimowym może się zdarzyć, że podgrzewacz nie będzie w stanie jej nagrzać do oczekiwanej temperatury

W termie bardzo ważna jest dobra izolacja termiczna, aby straty ciepła podgrzanej wody były jak najmniejsze.

Suszarka do włosów a pobór energii w łazience

• W suszarce jak i w innych sprzętach ważna jest klasa energetyczna. Lepiej kupić sprzęt energooszczędny.

• Podczas suszenia wybieraj maksymalne obroty. Dlaczego? Szybciej wysuszysz włosy, a przez to krócej używając suszarki, zapłacisz mniej za prąd.

Pralka i pralko - suszarka, czyli jak ich używać, aby oszczędzać prąd w łazience?

Jak podaje murator, pralka odpowiada za 9% zużycia energii elektrycznej w domu.

• Pralkę włączaj tylko wtedy, gdy bęben jest pełny.

• Jeśli pranie nie jest mocno zabrudzone, zrezygnuj z prania wstępnego. Ten program zużywa o 20% więcej energii niż pranie zasadnicze.

• Kupuj dobre proszki, które skutecznie usuwają plamy już w temperaturze 30 stopni C.

• Zainwestuj pieniądze w pralkę o najwyższej klasie energetycznej. Posiada krótkie programy oraz znacznie oszczędza prąd.

Na co zwracać uwagę przy kupnie pralki? Od 2021 roku zmieniły się etykiety energetyczne i oznakowanie klas energetycznych oraz sposób przeliczania zużycia energii w urządzeniach. Wcześniej obliczano roczne zużycie, a obecnie - zużycie energii przy 100 cyklach prania. Od marca 2021 zachowany jest podział na klasy od G do A, ale znikają klasy A+, A++ i A+++. Dotychczasowe urządzenia klasy A+++ to od 2021 r. urządzenia klasy A, B bądź C, A++ to D bądź E, A+ to E bądź F, zaś A to F bądź G. Urządzenia dotychczasowych klas niższych są zaś „pozaklasowe", czyli nie powinny pojawić się w sprzedaży. A jaka jest różnica w zużyciu prądu? Jak pokazuje MediaMarkt, pralka klasy A zużywa około 49 kWh na 100 cykli prania, a klasy C - około 63 kwH na 100 cykli prania.

• Wybieraj pralkę bez funkcji suszarki. Pralka wyposażona w suszarkę to „pożeracz energii". Szacuje się, że zwykła pralka zużywa aż cztery razy mniej prądu niż pralko-suszarka. Może warto z niej zrezygnować?

Oszczędzanie prądu, a ogrzewanie w łazience

• Jeśli korzystasz z grzejnika elektrycznego (niestety zużywa dużo prądu), nie przykrywaj go ręcznikami. Wówczas jego sprawność będzie większa.

• Jeśli posiadasz ogrzewanie podłogowe, nie przykrywaj podłogi dywanikami.