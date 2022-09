Prezydent Andrzej Duda wręczył Ordery Orła Białego. - Jestem dumny, że mogę (…) te odznaczenia wręczyć w 46. rocznicę i mogę przeprosić, że wolna Polska po ponad 30 latach dopiero honoruje panów tym najwyższym obecnym u nas w tej chwili odznaczeniem. Odznaczeniem bardzo ważnym, bo odznaczeniem, które było zawsze wtedy kiedy Polska była wolna – mówił prezydent.

Wcześniej prezydent w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN powiedział, że jest "stuprocentowo przekonany, że Antoni Macierewicz zawsze był człowiekiem, któremu przyświecały w jego działalności szczytne intencje". Pytany, czy nie stracił zaufania do Macierewicza, powiedział: "pan minister Antoni Macierewicz jest człowiekiem ogromnych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej" a "zarzuty się pojawiają i zarzuty będą się pojawiały"

Politycy opozycji nie dowierzają i nie kryją oburzenia faktem, że to właśnie Antonii Macierewicz został odznaczony Orderem Orła Białego.

Zdaniem szefa klubu Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego - za to co robił w polskiej armii, za głoszone kłamstwa smoleńskie - Antoni Macierewicz nigdy nie powinien dostać żadnego odznaczenia, a zwłaszcza Orderu Orła Białego. - To jest policzek dla wszystkich, którzy kiedykolwiek dostali Order Orła Białego, bo Antonii Macierewicz ani bohaterem, ani patriotą nie jest – ocenił Gawkowski w rozmowie z reporterem radia TOK FM.

Z kolei rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec nie rozumie, jak prezydent Andrzej Duda mógł się zgodzić na uhonorowanie człowieka, który dzieli polskie społeczeństwo. - Jeśli Antoni Macierewicz zasłużył na jakieś odznaczenie, to takie z flagą rosyjską. To, co zrobił dla zniszczenia wspólnoty narodowej, takiej jedności społecznej w Polsce, to jest rzeczywiście zasługa dla Kremla, z całą pewnością nie dla Polski – mówił rzecznik PO.

Natomiast poseł ludowców Dariusz Klimczak zapewnia, że dzisiejsza uroczystość wręczenia Orderu Orła Białego to nie koniec. - Zapowiadam, że jako PSL będziemy prowadzić postępowanie w celu odebrania mu tego odznaczenia – zapewnia Klimczak.

Informację o orderze dla Macierewicza podał - jako jeden z pierwszych - Paweł Olszewski z PO, który na Twitterze zwrócił się do prezydenta słowami: "Panie Prezydencie, czy prawda jest, że dzisiaj w tajemnicy przed społeczeństwem wręcza Pan Antoniemu Macierewiczowi Order Orła Białego? Czy to za kłamstwa smoleńskie, czy może za zdewastowanie armii?".

"Wyborcza" ustaliła, że Antoni Macierewicz rzeczywiście dostanie dzisiaj (w piątek 23 września) Order Orła Białego. Powołuje się na źródła w Kancelarii Prezydenta RP. Sam Olszewski w rozmowie z dziennikarzami "Wyborczej" zaznaczył, że wiadomość pochodzi z kancelarii Andrzeja Dudy. Informację potwierdziła też Polska Agencja Prasowa.

Order Orła Białego. Co to za odznaczenie?

Order Orła Białego to najwyższy order Rzeczypospolitej, ustanowiony w roku 1705 i reaktywowany w roku 1921. Nadawany jest za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny. Nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych.

W okresie międzywojennym nadany został 24 obywatelom polskim i 87 cudzoziemcom. Nadawanie Orderu Orła Białego po II wojnie światowej wznowione zostało w kraju po roku 1992. W 1993 Orderem Orła Białego, jako pierwszy w powojennej Polsce odznaczony został papież Jan Paweł II.

- Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu Orła Białego, jej członkowie powoływani są przez prezydenta RP na pięć lat spośród osób, które zostały odznaczone tym Orderem. Kapitułę tworzą: Wielki Mistrz Orderu i pięciu członków Kapituły. Zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach prezydent RP, z tytułu wyboru na ten urząd, staje się Kawalerem Orderu Orła Białego, Wielkim Mistrzem Orderu i przewodniczy Kapitule. Kapituła wybiera ze swego grona Kanclerza Orderu i Sekretarza Kapituły - czytamy na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na przestrzeni lat zdarzyły się też przypadki odmówienia przyjęcia odznaczenia. Jak czytamy w Wikipedii, w 1792 roku Stanisław August Poniatowski chciał nadać order Kościuszce. „Ten jednak, jako republikanin z przekonania, miał odmówić jego przyjęcia".

W III RP natomiast, jedyną dotychczas osobą, która odmówiła przyjęcia Orderu Orła Białego, był w 1994 roku Jerzy Giedroyc.