Węglokoks rozpoczyna sprzedaż węgla z zagranicy. Tyle kosztuje tona

Jak wynika z informacji katowickiej spółki, w sierpniu i wrześniu w portach rozładowano 11 statków węgla zakontraktowanego przez Węglokoks, trzy statki są rozładowywane, a kolejne trzy czekają na wejście do portu. W sumie do portów dociera obecnie ponad 300 tys. ton różnych sortymentów węgla.

REKLAMA

Węglokoks. Rusza sprzedaż sprowadzonego do Polski węgla

- To bez wyjątku bardzo wysokiej jakości węgiel premium, który poprzez naszą sieć dystrybucyjną trafi do klientów indywidualnych, instytucji, samorządów oraz do energetyki zawodowej i ciepłowni– zapewnił PAP wiceprezes Węglokoksu ds. handlowych Sławomir Brzeziński.

Do końca roku Węglokoks sprowadzi w sumie ponad 3 miliony ton węgla, przede wszystkim z Kolumbii, Kazachstanu i Republiki Południowej Afryki. Grupa kontraktuje już także surowiec na kolejne kwartały przyszłego roku.

Węglokoks sklep. Gdzie można kupić sprowadzony węgiel?

Sprzedaż węgla importowanego na razie będzie odbywać się poprzez składowisko w Ostrowie Wielkopolskim, należące do CZW Węglozbyt – spółki z Grupy Węglokoksu. Obecnie sprzedawany jest tam węgiel dostarczany przez spółki Węglokoks Kraj i Tauron Wydobycie. W ostatnim tygodniu września rozpocznie się sprzedaż węgla sprowadzonego przez Węglokoks z zagranicy.

Jak poinformował PAP prezes Węglozbytu Krzysztof Mieszczak, będzie to sprzedaż pakietowa, w ramach której każdy klient indywidualny będzie mógł kupić maksymalnie 2 tony węgla krajowego oraz do 3 ton węgla premium z importu.

Węglokoks. Jaka będzie cena za tonę węgla z zagranicy?

- Zależy nam, aby jak najwięcej węgla trafiło do naszych klientów. Cena detaliczna węgla premium z importu nie przekroczy 2900 zł brutto – powiedział prezes.

Przedstawiciele Węglozbytu oceniają, iż ceny węgla na składowisku w Ostrowie Wielkopolskim od wielu miesięcy są najniższe w regionie, co powoduje, że bardzo dużo klientów decyduje się na zakup paliwa właśnie w tym miejscu.

- O dostępności poszczególnych sortymentów i cenach spółka na bieżąco informuje klientów, a komunikaty są dostępne również na stronie internetowej, która jest odczytywana z każdego urządzenia mobilnego. To sprawia, że kolejki pojawiają się tylko w sytuacji, kiedy klienci są informowani o nowej dostawie węgla – wskazała spółka.

Węglokoks na telefon. Jak kupić węgiel?

Niezależnie od sprzedaży prowadzonej na składowisku w Ostrowie Wielkopolskim, ciągłą sprzedaż węgla dla odbiorców indywidualnych prowadzi spółka Węglokoks Kraj, do której należy bytomska kopalnia Bobrek-Piekary.

- Każdej doby sprzedajemy 1000 ton węgla. Klienci indywidualni kupić mogą do 3 ton, natomiast instytucje do 25 ton, choć w tym ostatnim przypadku chcemy czasowo ograniczyć sprzedaż do 10 ton – poinformował prezes Węglokoksu Kraj Grzegorz Wacławek.

Żeby kupić węgiel od Węglokoks Kraj, trzeba zarejestrować się w systemie sprzedaży.

Jak kupić węgiel? Węglokoks na telefon

W spółce Węglokoks Kraj można ustalić termin zakupu i odbioru węgla przez specjalną infolinię nr tel.: +48/32 717 11 00.

Ustalenie terminu zakupu i odbioru węgla jest możliwe od godziny 8:00 do 11:00:

wtorki – możliwość ustalenia terminu zakupu i odbioru Ekogroszku Skarbek luzem i w workach

środy – możliwość ustalenia terminu zakupu i odbioru Kostki i Orzecha.

Informacje, które należy podać przy zamawianiu węgla:

Imię i Nazwisko,

Numer PESEL,

Numer telefonu,

Sortyment,

Tonaż,

Adres e-mail.

Spółka w informacji na stronie internetowej podkreśla, że infolinia służy jedynie możliwości ustalenia terminu zakupu i odbioru węgla w kopalni i tym samym nie są zawierane umowy sprzedaży węgla na odległość. Spółka informuje też, że przy zakupie obowiązuje cena węgla ustalona na dzień odbioru.

Każdy zarejestrowany w systemie sprzedażowym na bieżąco jest informowany o cenach poszczególnych rodzajów węgla. Np. paczkowany ekogroszek sprzedawany jest po 1854 zł brutto za tonę, w ekogroszek luzem za 1599 zł brutto za tonę.

Węgiel można kupować, też w innych sklepach, głównie internetowo. Na przykład w sklepie PGG oraz w Tauronie.

Węgiel w sklepie PGG. Ile kosztuje tona węgla?

W sklepie internetowym PGG dla klientów indywidualnych Polskiej Grupy Górniczej - oferowane są różne odmiany ekogroszku workowanego, także węgiel opałowy luzem. Mimo, że sklep ma dość atrakcyjne ceny to jednak w krótkim czasie zanotowano kolejną podwyżkę cen węgla. Na dzień 12 września ceny węgla w PGG:

Pieklorz, Karlik Ekogroszek workowany - 1770 zł, tona

Pieklorz, Karlik Ekogroszek luz - 1520,00 zł/ tona

Greenpal Ekomiał - 1105 zł/tona

W e-sklepie PGG, węgiel można kupić tylko we wtorki i czwartki od godziny 16.00 i dostępny jest do wyczerpania zapasu. Ale w rzeczywistości jego kupno graniczy z cudem. Chętnych do zakupu węgla jest obecnie wielokrotnie więcej niż dostępnego węgla opałowego dla gospodarstw domowych. Serwery spółki nie wytrzymują obciążenia i w dni sesji zakupowych zawiesza się już na kilka godzin przed rozpoczęciem sprzedaży.

Jednocześnie warto pamiętać, że spółka wprowadziła ostatnio limit, który wynosi 3 tony na osobę.

Cena węgla 2022. Jak kupić węgiel przez internet i na miejscu w Tauron?

Tauron w sklepie internetowym oferuje węgiel od 1450 zł za tonę. Podobnie jak w sklepie PGG również w Tauronie sprzedaż możliwa jest przez internet.

- Sprzedaż w sklepie internetowym odbywa się we wtorki i czwartki, w ograniczonej ilości (do 2 palet z dostawą kurierem i do 4 palet odbiorem własnym) od godz. 17:00 do wyczerpania zapasu.

Nie przyjmujemy do realizacji zamówień złożonych telefonicznie ani drogą mailową – czytamy na stronie sklepu Tauron.

Jak kupić węgiel i za ile?