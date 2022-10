Ponad 20 proc. więcej zgonów przypada na ten miesiąc. Naukowcy wiedzą, kiedy umiera najwięcej ludzi

W badaniu Imperial College w Londynie wykorzystano dane dotyczące blisko 86 mln zgonów, jakie miały miejsce w USA, Anglii i Walii w latach 1980 – 2016.

Jak wykazały analizy, najwięcej zgonów zdarza się w styczniu i lutym. W tych miesiącach najczęściej odchodzą osoby z chorobami serca i płuc. Natomiast najmniej osób umiera w lipcu i sierpniu. Ku zaskoczeniu autorów badania, sezonowe trendy były niezależne od położenia geograficznego.

- Pokazaliśmy, że ta sezonowość jest podobna pod względem czasu i wielkości w różnorodnych klimatach, o zasadniczo odmiennych temperaturach. Utrzymujący się zimowy szczyt zgonów obserwowany u osób starszych wskazuje na potrzebę interwencji zespołów środowiskowych i ochrony zdrowia dotyczących tej grupy, niezależnie od geografii i lokalnego klimatu - uważa główny autor, prof. Majid Ezzat z Imperial College w Londynie.

Naukowcy ustalili dlaczego zimą ludzie umierają częściej niż latem

Podobne dane wynikają z badań przeprowadzonych przez amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). W tym badaniu przez 15 lat przebadano ponad 39 milionów przypadków. Tu wyniki pokazały, że najbardziej śmiertelnym okresem w roku są dni od 30 grudnia do 9 stycznia.

- Ma to istotny związek z występowaniem najniższych temperatur w ciągu roku, gdy funkcjonowanie układu odpornościowego jest znacznie upośledzone, poziomy zanieczyszczeń powietrza są najwyższe, a dieta – najbardziej uboga odżywczo. Wyznaczono też jednak dzień, w którym ma miejsce najmniej zgonów w ciągu roku – to 30 lipca, czyli najcieplejszy moment roku – czytamy na portalu stronazdrowia.pl, który opublikował dane wynikające z prac badacz CDC.

W innych badaniach, tym razem brytyjskich, zwrócono uwagę także na zwiększoną umieralność w marcu, a zmniejszoną – we wrześniu.

Według oficjalnych danych na 1,52 miliona zgonów w Anglii między styczniem 2014 r., a grudniem 2016 r. - styczeń stanowił ok. 10,2 proc. wszystkich zgonów, a wrzesień 5,3 proc.

Średnia miesięczna liczba zgonów dla tego okresu w Anglii to 126,666 zgonów. Przy czym na przestrzeni 2014-2016 w styczniu odchodziło o ok. 22 proc. więcej osób względem średniej, a we wrześniu śmiertelność spadała o 35,8 proc. poniżej średniej.

- Dla osób, które umierają śmiercią naturalną, a także z powodu najbardziej rozpowszechnionych chorób: krążenia, oddechowych, metabolicznych, trawiennych i nowotworowych - niebezpieczne daty to Święta Bożego Narodzenia oraz dzień po nich i Nowy Rok – czytamy w portalu.

Tu wyniki również pokrywają się z analizami CDC.

Analizy szwajcarskich badaczy pokazują natomiast zgoła inny trend. W badaniach szwajcarskich ryzyko śmierci było o 14 proc. większe w dzień urodzin niż w jakimkolwiek innym momencie roku. Badacze wiążą wynik ze zwiększoną liczbą samobójstw (zwłaszcza wśród mężczyzn), a także rozmaitymi wypadkami.

W jaki dzień tygodnia następuje najwięcej zgonów? Naukowcy ustalili

Okazuje się jednak, że nie tylko pory roku, ale też niektóre dni tygodnia intensyfikują większą śmiertelność.

Z badań CDC wynika, że poniedziałki są najbardziej zabójcze dla zawałowców. Najwięcej zgonów związanych z chorobami i infekcyjnymi układu oddechowego zaobserwowano we wtorki, a sobota jest dniem śmierci z powodu największej liczby wypadków komunikacyjnych.

W jaki dzień umiera najwięcej ludzi?