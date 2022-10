Niemcy, Czechy i Węgry - z tych trzech państw pochodziło najwięcej ofert pracy za granicą, które opublikowano we wrześniu na portalach pracy i w mediach społecznościowych w Polsce - wynika z danych agencji zatrudnienia Adecco Group i firmy Job Market Insights, które publikuje "Rzeczpospolita".

Gazeta podaje, że według analizy w minionym miesiącu w polskim Internecie pojawiło się 10,5 tys. nowych ofert pracy w innych krajach. "Było ich więc nieco mniej niż we wrześniu zeszłego roku (13 tys.), co oznacza, że o pracę za granicą może być teraz trudniej" - dodaje.

Co czwarty pracujący Polak planuje wyjazd za granicę

Ale - zauważa gazeta - chętnych do migracji przybyło. Tak wynika z ogłoszonego we wtorek Monitora Rynku Pracy agencji zatrudnienia Randstad.

"Według jej danych na przełomie sierpnia i września co czwarty pracujący Polak planował wyjazd zarobkowy za granicę. To podobnie jak w poprzednich latach, choć teraz znacząco więcej osób (7 proc.) deklaruje chęć wyjazdu na stałe" - podkreśla gazeta.

Dziennik zwraca uwagę, że najczęściej podawaną przyczyną planów wyjazdu są lepsze warunki zatrudnienia (63 proc.), ale obecnie znacznie wzrosło znaczenie stabilnej sytuacji ekonomicznej w innych krajach, na co wskazuje teraz 35 proc. badanych wobec 9 proc. w 2020 r.

Polacy częściej podejmują pracę dorywczą lub zostają po godzinach

"Rz" pisze, że chcąc zwiększyć swoje dochody, co piąty z badanych podjął dodatkową (często dorywczą) pracę, a co siódmy (13 proc.) pracuje po godzinach, przy czym 7 proc. twierdzi, że robi to, by pokazać się pracodawcy z jak najlepszej strony.

"Nie bez powodu, skoro po raz pierwszy od czasu zniesienia pandemicznych obostrzeń zauważalnie wzrosły obawy przed zwolnieniem" - pisze dziennik.