Zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 roku to część tzw. Tarczy Solidarnościowej. Rząd przyjął limity zużycia energii do wysokości 2 tys. 2,6 tys. i 3 tys. kWh rocznie, co gwarantuje gospodarstwom domowym rozliczenia po tegorocznych cenach. Jak złożyć wniosek o powiększenie limitu i do kiedy należy to zrobić?

Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl