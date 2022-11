W 2023 roku dwukrotnie wzrośnie pensja minimalna. Od stycznia wyniesie 3490 zł. brutto, a od lipca 3600 zł. brutto. Jest to duża szansa dla osób chcących dorobić do pensji lub rozpocząć własny biznes, a które obawiają się wysokich kosztów. W 2023 mają większe szanse na prowadzenie działalności nie obciążonej zaliczkami na podatek i składkami ZUS.

Działalność nierejestrowana 2022 - zasady

Aktualnie, jeśli ktoś osiąga miesięcznie przychody z tytułu wykonywanej działalności do połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę czyli w 2022 roku tj. 1505 zł i w ciągu ostatnich 5 lat nie prowadził działalności gospodarczej, może formalnie nie rejestrować działalności i w związku z tym nie płacić składek ZUS ani zaliczek na podatek dochodowy od zarobionych w ten sposób pieniędzy.

Posłowie komisji nadzwyczajnej do spraw deregulacji doszli jednak do wnioski, że przychód dla działalności niezarejestrowanej jest zbyt niski i złożyli w Sejmie projekt według którego, limit miałby być niemal 100 proc. wyższy niż teraz.

- Dziś próg przychodów umożliwiający skorzystanie z tego dobrego rozwiązania jest niski. Podniesienie go pozwoli szerszemu gronu osób na legalne podjęcie dodatkowej działalności zarobkowej - mówił koordynujący projekt Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS, cytowany przez portal Money.pl.

Dla kogo przewidziana jest działalność nierejestrowana?

Jak wyjaśnia portal bluemedia - "Firma na próbę" to działalność zarobkowa osób fizycznych, która stanowi kompromis pomiędzy pracą dodatkową (np. na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło) a prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie wymaga rejestracji firmy, co w praktyce oznacza wiele oszczędności. Prowadząc działalność nierejestrowaną nie jesteś zobowiązany na przykład odprowadzać składek na ZUS, które na początku wynoszą nieco ponad 330 zł, po 6 miesiącach ponad 600 zł, ale już po dwóch latach minimum 1124 zł (plus składka na ubezpieczenie chorobowe i składka zdrowotna). Właśnie wysokie koszty związane z prowadzeniem działalności, powstrzymują wiele osób przed założeniem własnej firmy.

Działalność nierejestrowana 2023. Kiedy zaczną obowiązywać nowe zasady?

Projekt trafił do Sejmu (22 września), jeśli zostanie przegłosowany pozytywnie, zacznie obowiązywać od nowego roku. Posłowie mają nadzieję, że wprowadzenie zmian przyczyni się do większej aktywności Polaków w kwestii samozatrudniania się.

Po zmianie stawek wynagrodzenia minimalnego i po wprowadzeniu nowych przepisów, przedsiębiorcy, którzy np. rozpoczynaliby działalność w styczniu nie musieliby jej rejestrować do momentu przekroczenia przychodów na poziomie 3490 zł. brutto miesięcznie, a rozpoczynający działalność w lipcu 2023 i później, nie musieliby jej rejestrować, do momentu aż ich przychody nie przekroczą 3 600 zł brutto miesięcznie.

- Jeśli faktycznie tak się stanie, to w przyszłym roku bez rejestracji działalności gospodarczej będzie można zarobić maksymalnie około 42 500 zł w ciągu roku. Trzeba jednak pamiętać, że miesięczne przychody nie mogą przekroczyć wysokości minimalnego wynagrodzenia – mówi w portalu strefabiznesu.pl, Piotr Juszczyk - Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Działalność nierejestrowana podlega opodatkowaniu i rozliczeniu w zeznaniu rocznym na zasadzie skali podatkowej.

Zatem jeśli nowe przepisy wejdą w życie, za 2023 rok przychód do 30 tys. zł będzie zwolniony z podatku, pozostałe 12,5 tys. zł podlegałoby opodatkowaniu stawką 12 proc. Podatek wyniósłby 1 500 zł. Czyli po zapłaceniu podatku przedsiębiorcy zostałoby "na czysto" 41 tys. złotych.

Działalność zarejestrowana 2022 - przekroczony limit i co wtedy?

Należy jednak pamiętać, że w przypadku działalności nierejestrowanej, jeśli miesięczny próg przychodu zostaje przekroczony, wówczas należy dokonać rejestracji działalności gospodarczej w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie przychodu. Aby zarejestrować jednoosobową działalność należy złożyć wniosek CEIDG-1. Można tego dokonać elektronicznie albo w urzędzie gminy.

