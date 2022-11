Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku wynosi 2119 zł miesięcznie. W 2023 roku zostanie zwaloryzowane. Jednak mimo, że minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć dwa razy - od 1 stycznia podwyżka wyniesie 3490 zł, a od 1 lipca 3600 zł brutto, to świadczenie pielęgnacyjne 2023 wzrośnie tylko raz.

REKLAMA

Świadczenie pielęgnacyjne 2023 – waloryzacja

O tym, że świadczenie pielęgnacyjne ma być podniesione w 2023 roku tylko raz, poinformował DGP, po uzyskaniu odpowiedzi z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

- Kluczowe znaczenie w tej kwestii ma brzmienie art. 17 ust. 3a–3d ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.), który określa zasady weryfikacji świadczenia pielęgnacyjnego. Przewiduje on, że kwota świadczenia podlega corocznej waloryzacji od 1 stycznia polegającej na zwiększeniu jego wysokości o wskaźnik waloryzacji. Tym wskaźnikiem jest zaś procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym ma miejsce waloryzacja, w stosunku do wysokości najniższej pensji z 1 stycznia roku poprzedniego. Takie brzmienie przepisów wskazuje, że w 2023 r. nastąpi tylko jedna podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego – od 1 stycznia – i nie będzie kolejnej od lipca. Potwierdza to stanowisko przekazane przez resort rodziny, który informuje, że przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych przewidują jedną waloryzację świadczenia pielęgnacyjnego w danym roku – czytamy na stronach DGP.

Świadczenie pielęgnacyjne 2023 roku – ile będzie wynosiło?

Skoro najniższe wynagrodzenie od 1 stycznia ma wzrosnąć z 3010 zł do 3490 zł brutto, to wskaźnik waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego wyniesie 15,94 proc. Oznaczałoby to wzrost świadczenia w 2023 roku z 2119 zł do 2457 zł. I to prawdopodobnie właśnie taka kwota będzie obowiązywała przez cały przyszły rok, bez kolejnego wyrównania od lipca.

Na oficjalne ogłoszenie zwaloryzowanej kwoty minister rodziny i polityki społecznej ma czas do 15 listopada.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, które sprawują opiekę nad osobami z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 18. lub 25. roku życia - o ile wciąż się uczą.

Może przysługiwać:

matce lub ojcu,

opiekunowi faktycznemu dziecka,

osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Należy jednak pamiętać, że świadczenie pielęgnacyjne może pobierać osoba, która zrezygnowała z zatrudnienia lub pracy zarobkowej na rzecz podjęcia opieki nad osobą z niepełnosprawnością. Podjęcie się pracy równałoby się z odebraniem prawa do pobierania pieniędzy z tytułu świadczenia pielęgnacyjnego.

Jak uzyskać świadczenie pielęgnacyjne?

Aby uzyskać świadczenie, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta, który odpowiada miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się. Do wniosku trzeba dołączyć odpowiednie dokumenty, czyli:

ustalenie niepełnosprawności osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, które to ustalenie będzie świadczyć o konieczności współudziału w celu sprawowania opieki.

potwierdzenie, że nie podejmuje się żadnej pracy zarobkowej.

Czym jest świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne to świadczenie, które przysługuje osobom wymienionym w odpowiedniej ustawie. Jego zadaniem jest przynajmniej częściowe wynagrodzenie dla osoby podejmującej się opieki nad osobą, która nie posiada zdolności do samodzielnej egzystencji.

Źródło: Gazeta.pl / Gov.pl/ Dziennik Gazeta Prawna/