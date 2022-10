W ciągu ostatniego roku średnie stawki czynszów w Polsce poszły w górę aż o 20-25 proc. Tym samym również ceny za wynajem mieszkań idą w górę, zwłaszcza, że jak informuje strefabiznesu.pl - mieszkań na wynajem wciąż jest mniej, niż chętnych na nie.

Potwierdzają to dane z raportu Expandera i Rentier.io, z których wynika, że w sierpniu ceny mieszkań wynajmu wzrosły średnio o 2,3 proc., a od początku roku o 23 proc, natomiast we wrześniu w badanych miastach stawki wzrosły przeciętnie o 28proc. w porównaniu do poziomu sprzed roku. Dodatkowo w badanych miastach było o 36 proc. mniej ofert najmu niż przed rokiem.

Problemy z płatnościami najemców najczęstszą obawą wynajmujących

Pozornie wyższe ceny najmu mieszkań mogłyby się wydawać doskonałą sytuacją dla właścicieli lokali. Jednak tak nie jest. W połączeniu z inflacją i rosnącymi kosztami życia, wzrost cen za lokale może się okazać problemem, zwłaszcza dla wynajmujących, którzy na zakup nieruchomości zaciągali kredyty.

Co więcej, jak wynika z badania zrealizowanego przez Rendin oraz Stowarzyszenie Mieszkanicznik, aż 69,5% wynajmujących miało w przeszłości problemy z najemcą, z czego aż 61,6 proc. z nich co najmniej dwukrotnie.

Problemem, z którym wynajmujący spotykają się najczęściej są zniszczenia i nieuregulowane przez najemców należności. Z taką sytuacją spotkało się aż 63,4proc. ankietowanych właścicieli mieszkań.

Zaległości w czynszu podają oni jako główny problem w wynajmie. Bardzo często zdarza się, że lokatorzy najpierw nieznacznie spóźniają się z zapłatą czynszu, a z czasem problem narasta stopniowo.

Zdarza się również, że zaległości powstają od razu po wprowadzeniu się do wynajmowanego mieszkania, co jest dowodem na to, że lokator od początku miał taki zamiar.

Wielu ankietowanych wskazuje też, że ostatnio często problemy z płatnościami występują u najemców, którzy przez wiele lat solidnie i terminowo regulowali należności. Może to świadczyć o tym, że "ogólnie pojęta trudna sytuacja ekonomiczna", galopująca inflacja, wzrost bezrobocia i kryzys energetyczny doprowadzają najemców do problemów finansowych.

– Wraz ze wzrostem kosztów życia możemy spodziewać się spadku rozporządzalnego budżetu Polaków, co w niektórych przypadkach może spowodować, że najemca przestanie płacić za wynajmowany lokal. W szczególnie trudnej sytuacji mogą znaleźć się wtedy osoby, dla których wpływy z najmu są istotne na przykład w związku ze spłacanym kredytem – komentuje dla Strefy Biznesu Piotr Kula, manager ds. rozwoju rynkowego Rendin Polska.

Niekorzystne zmiany w przepisach i wyższe podatki. Uderzą we właścicieli mieszkań i najemców

Właścicieli mieszkań niepokoją też pojawiające się informacje o możliwych zmianach prawnych dotyczących rynku nieruchomości. Zdaniem ekspertów HRE Investments istnieje ryzyko, iż nowe podatki, które rozważa rząd będą kolejnym powodem do pogorszenia sytuacji na rynku najmu.

Podatki nakładane na właścicieli uderzają w najemców

– Jeśli na właścicieli nałożone zostaną dodatkowe koszty, to przynajmniej częściowo będą oni chcieli przerzucić je na najemców. Wbrew pozorom jest to jednak mniejszy problem. Wręcz tragiczne skutki dać może drugi mechanizm, w ramach którego nałożenie dodatkowych podatków na osoby inwestujące w mieszkania na wynajem może spowodować ograniczenie oferty – zauważają w swojej analizie Bartosz Turek oraz Oskar Sękowski z HRE Investments.

