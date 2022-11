Czy PPK się opłaca? Rezygnacja z PPK jest możliwa, ale nie zawsze rozsądna

Aktualnie udział Polaków w programie Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wynosi niewiele ponad 32 proc., co oznacza, że na przystąpienie do państwowego programu oszczędzania na emeryturę zdecydowało się dotychczas 2,42 mln pracowników.

Czy PPK się opłaca? Czy warto przystąpić do programu? Decyzja należy do pracownika

Eksperci zauważają, że podobnie jak wszystkie instrumenty finansowe, PPK ma swoje wady i zalety. Z pewnością jednak jest to program wart rozważenia, a do jego największych atutów należą:

3 źródła finansowania (pracownik, pracodawca, państwo);

możliwość rezygnacji z programu w dowolnym momencie;

możliwość wypłaty środków, będących niezbędnym wsparciem finansowym w niektórych trudnych sytuacjach życiowych;

możliwość dziedziczenia środków z PPK.

Po co rząd stworzył PPK? Emerytury z ZUS mogą nie wystarczyć

Średnia długość życia wynosi dzisiaj w Polsce 77,3 roku. W 2060 r. Polacy będą żyć przeciętnie 85,6 lat. W przyszłości zmieni się także struktura społeczeństwa – przybędzie osób w wieku poprodukcyjnym, a ubędzie w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Wydłużające się w czasie średnie dalsze trwanie życia oznacza zmniejszanie wysokości emerytur.

- Chodzi o to, że aktualnie na jedną osobę na emeryturze pracuje czworo z nas. Cztery osoby pracują na jednego emeryta. W momencie kiedy dzisiejszy pracujący 30-latek będzie przechodził na emeryturę, to na jego emeryturę będzie pracowało poniżej dwóch pracowników. To oznacza, że już dziś musimy myśleć o tym, jak zabezpieczyć swoją przyszłość emerytalną, bo sytuacja demograficzna nie napawa optymizmem. - tłumaczy na mojeppk.pl ekonomista Robert Zapotoczny.

PPK a wiek uczestnika - Kiedy PPK się opłaca?

Odpowiedni wiek na przystąpienie do PPK to 18–55 lat. Takich pracowników, pracodawca automatycznie zapisuje do systemu oszczędzania i zawiera w ich imieniu umowę o prowadzeniu PPK z instytucją finansową.

Zgodnie z przepisami, granicą przystąpienia do programu jest ukończenie 55 lat. Osoby starsze dalej mają prawo do oszczędzania w ramach PPK, jednak pracodawca nie zapisuje ich do niego automatycznie. Jego obowiązkiem jest za to poinformowanie takich pracowników o możliwości dołączenia i przedstawienie im wzoru prawidłowego wniosku dotyczącego tej sprawy.

Limitem wieku w PPK są objęte osoby, które ukończyły 70. rok życia. Takie osoby nie mogą już zapisać się do programu, nawet jeśli spełniają pozostałe wymogi, czyli pracują na podstawie umowy, która wymaga odprowadzania składek. Wynika to bezpośrednio z regulacji znajdujących się w ustawie dotyczącej PPK. Trzeba przy tym zaznaczyć, że jeśli pracownik zapisze się do programu oszczędzania, zanim ukończy 70 lat, nie zostaje z niego wypisany automatycznie po przekroczeniu siedemdziesiątki. W takiej sytuacji może oszczędzać w ramach PPK tak długo, jak sam postanowi.

Czy opłaca się przystąpić do PPK po 55 roku życia?

Głównym zadaniem PPK jest pomoc pracownikom w systematycznym oszczędzaniu pieniędzy, które zaspokoją ich potrzeby finansowe w momencie, gdy skończą 60 lat.

Czy warto więc dołączyć do programu po 55. roku życia?

Taki wiek uczestnika PPK nie jest żadną przeszkodą. Co więcej, tego typu rozwiązanie może okazać się bardzo opłacalne. Stanowi bowiem dobry sposób na zdobycie jednorazowego zasilenia finansowego w chwili osiągnięcia 60 lat. Osoby w wieku przedemerytalnym zyskują także na programie najwięcej. Ich zyski wynikające z uczestnictwa w programie nie podlegają konieczności odprowadzania podatku od zysków kapitałowych (o ile zdecydują się na wypłatę środków dopiero po skończeniu 60 lat). Ponadto, podobnie jak inni uczestnicy PPK, otrzymują oni dopłaty od państwa, co jest niezwykle korzystne tuż przed emeryturą - czytamy na stronach blog. randstad.pl.

Z czym wiąże się złożenie deklaracji rezygnacji z PPK? Czy warto rezygnować?

Z udziału w programie PPK zawsze można zrezygnować. Jednak przez złożenie deklaracji rezygnacji z PPK osoba rezygnująca pozbawia się dodatkowych środków, pochodzących od pracodawcy i państwa.

Środki na rachunku PPK to własność pracownika. W każdej chwili można dokonać zwrotu, czyli wycofać zgromadzone oszczędności bez podawania przyczyny. Przy takiej rezygnacji otrzymuje się zwrot swoich dotychczasowych wpłat oraz 70 proc. wpłat pracodawcy (30 proc. wpłat pracodawcy zasila indywidualne konto w ZUS). Od zysków kapitałowych, wypracowanych przez część środków pochodzącą z wpłat pracownika i pracodawcy, zostanie odliczony 19 proc. tzw. podatek Belki. Jednocześnie warto pamiętać, że aby dokonać zwrotu nie trzeba składać rezygnacji.

Z pieniędzy, zgromadzonych w PPK, można skorzystać nie tylko po ukończeniu 60. roku życia. Oszczędzanie w PPK pozwala na skorzystanie ze zgromadzonych środków w celu pokrycia m.in.: wkładu własnego przy kredycie hipotecznym na zakup mieszkania lub domu, czy w razie choroby…O tym pisaliśmy więcej w artykule pt.: Co to jest PPK pracownika?

Rezygnacja z PPK - druk

Jeśli decydujesz się na rezygnację z dokonywania wpłat do PPK, możesz skorzystać z formularza znajdującego się pod linkiem:

Deklaracja o rezygnacji z dokonywanych wpłat do PPK.

Moje PPK- możesz łatwo sprawdzić stan konta PPK

Swoje konto PPK można sprawdzić logując się do serwisu MojePPK - www.rachunek.mojeppk.pl.

Warto też wiedzieć, że nawet jeśli wcześniej złożyłeś u pracodawcy deklarację rezygnacji, w każdej chwili możesz ponownie rozpocząć oszczędzanie w PPK. Wystarczy złożyć pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.

Źródło: Bezprawnik.pl/ Blog.randstad.pl/ Mojeppk.pl