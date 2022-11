Nie było podstaw do ścigania sędziego Igora Tuleyi. Tak postanowiła Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego

We wtorek 29 listopada Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego zdecydowała, że sędzia Igor Tuleya zawieszony w wykonywaniu obowiązków dwa lata temu, nie popełnił przestępstwa i powinien wrócić do pracy z pełnym wynagrodzeniem. Izba miała orzec w sprawie ewentualnego zatrzymania sędziego i przymusowego doprowadzenia do prokuratury.

REKLAMA

Nie tylko nie zgodziła się na zatrzymanie, ale poszła dalej i wydała orzeczenie w sprawie niezasadności nękania sędziego.

"Cieszę się i jestem pełen nadziei, że we środę uda mi się wrócić do służby sędziowskiej, ale jestem ostrożny, bo przynajmniej trzy razy próbowałem, na podstawie orzeczeń prawdziwych sądów, wrócić do tej służby — na podstawie postanowienia warszawskiego sądu apelacyjnego, sądu pracy, nie mówiąc już o rozstrzygnięciach sądów europejskich — nie udało się. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało — powiedział w rozmowie z Karoliną Lewicką w TOK FM Igor Tuleya.

Solidarna Polska zirytowana decyzją Izby

Po wydaniu orzeczenia przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego Wirtualna Polska dotarła do polityków Solidarnej Polski, zgromadzonych wokół ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro.

"Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego jaka była, taka była, ale przynajmniej nie ulegała naciskom. Dziś, niestety, widzimy powrót do sądownictwa dyscyplinarnego, w którym sędziowie często byli bezkarni za oczywiste naruszenia prawa - powiedział Wirtualnej Polsce polityk Solidarnej Polski.

"Po pierwszych orzeczeniach Izby Odpowiedzialności Zawodowej widać, że to będzie Izba Bezkarności Zawodowej", "Izba realizuje polityczne oczekiwania Komisji Europejskiej" - mówili politycy koalicjanta PiS i osoby z otoczenia ministra sprawiedliwości. Wirtualna Polska nie podała ich nazwisk.

Jeden z nich wyraził też zdanie, że "Izba Odpowiedzialności Zawodowej może działać zgodnie z wolą premiera Mateusza Morawieckiego, który dąży do porozumienia z Komisją Europejską ws. środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy".

Politycy Solidarnej Polski pod nazwiskiem atakują natomiast w mediach społecznościowych sędziów.

.

Wrzosek: "Panie Prokuratorze Generalny", wszyscy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności

W środę rano sędzia Tuleya stawił się wobec tego w sądzie. Witała go grupa zwolenników oraz prawników m.in ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA i niezależnego stowarzyszenia prokuratorów Lex Super Omnia.

"Panie Prokuratorze Generalny, nie było najmniejszych podstaw do ścigania sędziego Igora Tuleyi, który działał na podstawie przepisów prawa i w granicach obowiązującego prawa, dlatego wszystkie osoby, które przekroczyły swoje uprawnienia, kiedy prokuratura będzie już prawdziwą prokuraturą, poniosą z tego tytułu odpowiedzialność - powiedziała przed sądem prokurator Ewa Wrzosek.

Prawniczka przytoczyła też słowa sędzi, które padły na koniec ogłoszenia postanowienia sądu i były skierowane do obecnego na sali prokuratora. "Nie było najmniejszych podstaw do ścigania sędziego Tuleyi. Czy pan to zrozumiał, panie prokuratorze?" - mówiła dzień wcześniej sędzia Małgorzata Wąsek-Wiaderek .

"Dopóki walczymy jesteśmy wygrani" - powiedział w TVN24 sędzia Tuleya mówiąc, że nie czuje się ofiarą pomimo nieprawnego odsunięcia od orzekania na ponad dwa lata. Zapowiedział jednak, że w zależności od tego, co zastanie w sądzie i czy otrzyma zwrot obciętej na dwa lata części pensji, będzie rozmawiał z prawnikami na temat walki o zadośćuczynienie.

Jak dowiadujemy się z Twitta stowarzyszenia IUSTITIA, Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie poinformowała sędziego Igora Tuleyę, że zostaje przywrócony do pracy na poprzednich warunkach.

Źródła: Wirtualna Polska, TVN24