MON chce wezwać 200 tysięcy rezerwistów na ćwiczenia. CWCR: "Nie oznacza to bezwzględnej realizacji"

W 2023 roku powołanie do wojska dostanie aż 200 tys. Polaków. Rząd ogłosił to, publikując projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2023 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej oraz liczby osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych.

Popłoch wśród rezerwistów wywołało ustalenie wysokiej liczby powoływanych rezerwistów na ćwiczenia wojskowe, choć jak zaznacza Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji (CWCR): "Liczba do 200 tysięcy powoływanych na ćwiczenia, w porównaniu z 2022 rokiem, nie zmieniła się i nie oznacza ona bezwzględnej realizacji".

"Na ćwiczenia wojskowe powoływane są osoby z pasywnej rezerwy, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej oraz nie ukończyły 55 roku życia" - wyjaśniło na Twitterze Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji.

Co oznacza wezwanie do wojska na ćwiczenia?

Rezerwiści pasywni będą powoływani na różnorodne ćwiczenia. Są to:

ćwiczenia jednodniowe,

krótkotrwałe, trwające nieprzerwanie do 30 dni,

długotrwałe, trwające nieprzerwanie do 90 dni,

rotacyjne, trwające łącznie do 30 dni.

"Czas trwania ćwiczeń żołnierza pasywnej rezerwy nie może przekraczać 90 dni w ciągu roku, przy czym ćwiczenia trwające do 24 godzin może on odbywać nie więcej niż trzy razy w roku, a pozostałe — raz w roku" - sprawdził portal Business Insider.

CWCR poinformowało, że otrzymanie wezwania nie jest równoznaczne z wydaniem decyzji o powołaniu na ćwiczenia.

"Dopiero po upewnieniu się, że wytypowana osoba spełnia warunki powołania, jest wydawana decyzja o powołaniu na ćwiczenia" - informuje biuro.

Od tej decyzji przysługuje odwołanie na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, tj. można je złożyć w terminie 14 dni, do szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, który ją wydał.

Niestawienie się na wezwanie do wojska. Kary za zignorowanie wezwania. "To decyzja administracyjna"

Powołanie na ćwiczenia wojskowe jest realizowane w formie decyzji administracyjnej. Oznacza to, że trzeba ją wykonać, a za niestawienie się grozi kara.

Powołani muszą stawić się do służby w określonym w karcie powołania terminie i miejscu, a na czas ćwiczeń stają się oni żołnierzami w czynnej służbie wojskowej.

Szef wojskowego centrum rekrutacji może zarządzić przymusowe doprowadzenie powołanego przez policję do wskazanej jednostki wojskowej. Pozwalają na to przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Kary za niestawienie się na wezwanie określa art. 682 ustawy o obronie ojczyzny. Brzmi on, kto:

będąc żołnierzem pasywnej rezerwy, nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin,

będąc przeznaczonym do szkolenia lub ćwiczeń wojskowych, nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu do tej służby,

posiadając przydział organizacyjno-mobilizacyjny do jednostki przewidzianej do militaryzacji, nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu do służby w tej jednostce, podlega karze aresztu albo grzywny.

Źródła: Projekt rozporządzenia, Buisness Insider